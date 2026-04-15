대전 '씨없는 델라웨어' 전국 첫 출하…봄철 포도시장 선점 나서

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전에서 봄철 포도 시장을 겨냥한 '이른 포도'가 출하되며 유통가 선점에 나섰다. 씨 없는 델라웨어 품종이 전국에서 가장 먼저 시장에 풀리면서 소비자들의 눈길을 끌고 있다.

대전시는 15일 동구 대별동 송일구 농가에서 재배한 델라웨어 포도를 전국 최초로 출하했다고 밝혔다. 해당 농가는 약 2600㎡ 규모의 시설하우스에서 재배를 진행하며 지난해 11월 말부터 조기가온을 시작해 생육 환경을 정밀하게 관리해왔다. 이를 통해 통상적인 노지 재배보다 출하 시기를 크게 앞당기는 데 성공했다.

15일 대전 동구 대별동 포도 농장에서 농민들이 델라웨어 포도를 수확하고 있다. [사진=대전시] 2026.04.15 nn0416@newspim.com

이번에 출하된 포도는 산내농협을 통해 유통되며 서울 등 주요 도시의 백화점과 대형 유통매장 중심으로 판매될 예정이다. 조기 출하에 따른 희소성과 함께 평균 당도 17~20브릭스 수준의 높은 당도를 갖춰 프리미엄 과일 시장 공략에 나선다는 전략이다.

델라웨어 품종은 씨가 없어 먹기 편한 데다 당도가 높아 소비자 선호도가 높은 대표적인 포도로 꼽힌다.

이효숙 대전시 농업기술센터 소장은 "이번 사례는 조기 출하를 통한 농가 소득 증대와 지역 농산물 경쟁력 확보 측면에서 의미가 크다"며 "앞으로도 기술 지원을 강화해 고품질 생산 기반을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

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