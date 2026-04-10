대전시, 공공기관 통합채용...9곳 기관·80명 선발

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전시가 올해 상반기 산하 공공기관 직원 통합채용을 통해 80명을 선발한다. 이번 채용에는 대전도시공사를 비롯한 9개 공공기관이 참여하며 일반직 50명과 공무직 30명 등 총 80명을 선발할 계획이다.

대전시 공공기관 직원 통합채용. [사진=대전시] 2026.04.10 gyun507@newspim.com

채용 절차는 1차 필기시험을 대전시 주관으로 통합 시행하고 이후 2차 서류전형 및 면접시험은 각 공공기관별로 진행한다. 응시원서는 27일 오전 10시부터 5월 4일 오후 6시까지 대전시 공공기관 통합채용 홈페이지를 통해 접수하며 1인 1기관 1분야에 한해 지원할 수 있다.

1차 필기시험은 다음달 23일 실시될 예정이며 이후 전형은 채용 기관별로 진행된다. 대전시는 지난 2021년 하반기부터 공공기관 채용을 통합 운영 중으로 상·하반기 연 2회 정례적으로 채용을 실시하고 있다. 지난해에는 14개 기관에서 186명을 선발한 바 있다.

채용 관련 문의는 1차 필기시험은 대전시 인사혁신담당관, 2차 서류전형 및 면접시험은 해당 공공기관, 기타 사항은 대전시 예산담당관으로 하면 된다.

gyun507@newspim.com