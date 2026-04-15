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강동구, 서울시 특별조정교부금 39억7800만원 확보…현안 사업 속도

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  • 강동구는 15일 서울시 특별조정교부금 39억7800만원을 확보했다.
  • 이 예산으로 보육 인프라 확충과 국가유공자 처우 개선 사업을 추진한다.
  • 도로·보행환경 조성과 공원 구장 정비 등 6개 사업에 투입한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

구립어린이집·키움센터 신축…노후 도로·보행환경 정비

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 강동구는 올해 상반기 서울시 특별조정교부금 39억7800만원을 확보해 지역 발전을 위한 현안 사업 추진에 속도를 낸다고 15일 밝혔다. 이번에 확보된 예산은 보육·돌봄 인프라 확충과 국가유공자 처우 개선, 안전한 보행·도로 환경 조성 등 구민 생활과 밀접한 6개 사업에 투입된다.

먼저 '구립고덕2어린이집·우리동네키움센터 건립(20억 원)' 사업은 건물의 노후화로 안전성 확보가 시급했던 어린이집을 신축하고, 인근 임차 건물에서 운영 중인 키움센터를 한곳에 통합해 복합시설로 조성하는 사업이다. 이를 통해 보육과 돌봄 기능을 아우르는 거점을 마련한다. 

강동구청 청사 전경 [사진=강동구]

또 '강동보훈회관 리모델링 사업(2억800만원)'도 추진된다. 방수공사 등 보훈회관의 내외부 환경을 정비해 국가유공자와 보훈 가족들이 더욱 쾌적하고 안전하게 시설을 이용할 수 있도록 한다.

안전사고 예방을 위한 도로·녹지 정비 사업도 본격화된다. '노후 도로 파손 구간 정비 등 도로 안전 환경 조성 공사(9억5000만원)'를 통해 관내 도로에 파임이 생기거나 파손이 심한 구간을 재포장하고 보도·차도 경계석을 정비한다.

'천호역세권 재건축 단지 주변 보행환경 개선(5억 원)' 사업을 통해서는 유동 인구가 많은 천호역 주변 올림픽로 일대의 보행로를 정비할 예정이다. 

아울러 '강일동 완충녹지 통행로 조성(1억2000만원)'으로 버스정류장과 학교 등 주요 시설로 편리하게 오갈 수 있도록 통행로를 조성해 주민의 이동 편의와 안전을 확보한다. '방죽근린공원 다목적구장 정비(2억 원)'를 통해 공원 내 다목적구장의 노후화된 시설을 정비하고 안전시설을 보강해 구민에게 더 안전한 생활체육 환경을 제공할 방침이다.

이수희 강동구청장은 "이번 특교금 확보는 구민들의 불편 사항을 세밀히 살피고 서울시와 적극 협력해 얻어낸 소중한 결실"이라며 "사업마다 추진 상황을 꼼꼼히 관리해 구민들이 변화된 강동의 모습을 하루빨리 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다. 

kh99@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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