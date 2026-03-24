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'서울형 통합돌봄 서비스' 본격 시행…어르신·장애인 맞춤형 지원 강화

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고령자·장애인 대상 58개 서비스 통합 제공
종합상황실 운영, 퇴원환자 지원 체계 강화

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시가 오는 27일 '의료·요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률(돌봄통합지원법)' 시행을 앞두고 통합돌봄 시범사업을 비롯해 제도 정착과 서비스 제공 준비를 마치고 실행에 들어간다.

서울시는 어르신, 장애인이 병원이나 시설에 입소하지 않고 살던 곳에서 의료·건강·요양·돌봄·주거 서비스를 통합적으로 맞춤 제공하는 '서울형 통합돌봄 서비스'를 본격 시행한다고 24일 밝혔다. 시는 통합돌봄 종합상황실(돌봄복지과)·콜센터(1688-0120)를 운영해 시민 궁금증 해소·제도 조기 정착을 지원할 계획이다. 

시는 시행 초기 현장 업무 부담 경감을 위해 자치구, 보건소, 동 주민센터에 한시적 인력을 지원하는 등 특별 지원도 추진한다.

'서울형 통합돌봄'은 고령자와 65세 미만의 심한 장애인을 대상으로 보건의료, 건강, 장기요양, 일상돌봄, 주거 등 5개 분야에서 총 58개 서비스를 연계·제공하는 제도다. 시는 통합돌봄 비대상자를 예비적 통합돌봄 대상으로 관리하고 6개월마다 모니터링, 필요 시 돌봄서비스를 연계할 예정이다.

이용자는 가족이나 본인이 해당 구·동 주민센터에 신청하면 담당 공무원이 방문해 사전 조사·종합판정 조사를 실시하고 개인별 지원계획을 수립한 뒤 통합 지원회의를 거쳐 서비스를 제공받게 된다.

서울시 통합돌봄 종합 상황실 [사진=서울시]

시는 지난해부터 25개 자치구를 대상으로 통합돌봄 시범 사업을 추진했으며, 올해 초 자치구 전담조직을 구성하고 돌봄매니저와 복지플래너를 배치해 대상자 발굴과 서비스 연계에 힘쓰고 있다.

자치구는 개인별 지원계획 수립과 통합지원회의 운영, 서비스 연계 등을 담당하며, 동 주민센터는 전담 상담·신청 창구를 통해 정기적인 모니터링을 실시한다.

시는 1월에 통합돌봄 업무 구체화를 위한 '서울시 지역사회 돌봄 통합지원에 관한 조례'를 제정하고 시행에 들어갔다. 서울형 통합돌봄 정책의 안정적 추진을 위해 '서울시 통합지원협의체'도 발족했다. 이 협의체는 보건·의료, 장기요양, 복지 분야의 전문가 30명으로 구성됐다.

시는 '서울형 특화사업 모델'을 개발해 자치구 간 균형 있는 돌봄서비스를 제공하고, 의료기관·재가돌봄 민관기관과 협력해 통합돌봄 제도를 조기에 정착시켜 나간다. 이를 위해 3월부터 현재까지 관련 교육을 실시했으며 통합돌봄 업무 매뉴얼 제작도 진행할 예정이다.

앞으로 시는 자치구 간 돌봄자원 정보를 공유하고 자원 불균형을 조정해 돌봄 대상자가 균일한 서비스를 제공받을 수 있도록 '돌봄자원 데이터베이스'를 구축한다. 5개 권역별로 위치 기반 돌봄 자원 현황도 구축해 효율적인 자원 배분을 도울 예정이다.

시는 '서울형 통합돌봄' 정책의 안정적인 추진과 함께 장기적인 돌봄 체계 구축을 위해 '서울형 통합돌봄 기본계획(2026~2030년)'도 수립할 예정이라고 덧붙였다.

먼저 25일 전국 최초 '서울시 일차의료 방문진료 지원센터'를 설치하고 운영에 들어간다. 올해 일차의료 방문진료기관을 2500개소 확보하고, 2030년까지 7000개소로 늘릴 계획이다. 장기요양 재택의료센터도 올해 62개소에서 장기적으로 확대, 퇴원 환자도 집에서 지속적인 건강관리와 의료서비스를 받을 수 있도록 지원한다. 

아울러 시는 25일 상급종합병원 13개소·시립병원 7개소와 협약을 체결하고 퇴원 환자의 회복과 지역사회 정착을 위한 공식적인 연계 체계를 구축한다고 밝혔다. 협약에 따라 병원이 퇴원 전 환자의 의료·돌봄 필요를 판단해 자치구에 의뢰하면 구는 맞춤형 지원계획을 수립해 퇴원 전부터 지원이 시작되는 연속적인 보건의료 돌봄체계가 가동된다.

안심돌봄120 콜센터 [사진=서울시]

보건소 다학제팀이 참여하는 '건강장수센터'는 퇴원환자와 통합돌봄 대상자 중심으로 개편되며, 집중 건강관리 서비스도 제공한다. 기존의 17개소 건강장수센터는 올해 33개소로 확대하고 맞춤형 케어플랜 수립·재택 방문건강관리 등을 통해 지역 거점 기능을 강화할 예정이다. 

시는 장기요양 수급자의 욕구와 건강 상태를 반영한 장기요양 서비스도 연계 제공하고, 가족의 돌봄 부담을 완화하기 위해 주·야간보호기관의 단기보호 서비스와 장기요양 가족휴가제도 지원한다. 

이와 함께 퇴원환자와 긴급돌봄이 필요한 대상자에 대해 서울시 대표 돌봄사업 '돌봄SOS서비스'의 이용 한도를 늘릴 예정이다. 긴급 돌봄이 필요한 시민에게 제공되는 서비스는 일시재가, 단기시설, 동행지원 등 5가지로 구성된다.

올해 하반기부터는 병원 퇴원환자나 시설 퇴소 예정자가 지역사회로 복귀할 수 있도록 일부 자치구에서 '단기회복시설' 시범 운영에 들어간다. 이는 퇴원환자 등이 일정 기간 거주하며 의료·돌봄 서비스를 집중 지원받는 공간으로 마련된다.

또 돌봄이 필요한 시민이 살던 곳에서 독립적으로 생활할 수 있도록 주거 지원도 이뤄진다. 희망의 집수리 사업을 통해 문턱 제거·안전손잡이 설치가 지원되며 주거 취약 1인 가구를 대상으로 홈케어·클린케어와 같은 주택관리 서비스도 제공된다.

윤종장 복지실장은 "통합돌봄은 시설과 병원 중심, 가족 책임이었던 돌봄서비스를 지역사회, 삶 전반에 대한 지원으로 확대하고 돌봄을 사회 공동의 과제로 확장하는 데 의미가 있다"며 "서울시와 25개 자치구가 하나의 촘촘한 돌봄 그물망이 돼 통합돌봄의 표준을 제시해 나가겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com

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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02
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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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