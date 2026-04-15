전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

K-스릴러 '몽타주'의 프랑스식 변주… '6일간의 추격' IPTV서 본다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 프랑스판 '몽타주: 6일간의 추격'이 15일 IPTV와 디지털 케이블 TV로 공개한다.
  • 한국 영화 '몽타주'를 리메이크한 작품으로 형사 말릭이 미제 유괴 사건 수사를 재개한다.
  • 사미 부아질라 주연의 유럽식 스릴러가 공소시효 6일 전 긴장감을 선사한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

엄정화·김상경 주연 원작, 유럽 감성 입고 재탄생
'월요일이 사라졌다' 제작사 참여

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 탄탄한 서사와 충격적인 반전으로 국내 스릴러의 한 획을 그었던 영화 '몽타주'가 프랑스판 리메이크로 돌아와 안방극장을 찾는다.

15일 배급사에 따르면 엄정화·김상경 주연의 명품 스릴러를 재해석한 '몽타주: 6일간의 추격'이 이날부터 IPTV·디지털 케이블 TV를 통해 독점 공개된다. 이번 작품은 한국형 스릴러의 정교한 구성에 유럽 특유의 차갑고 세련된 미장센이 더해져 일찍부터 영화 팬들의 기대를 모아왔다.

'몽타주: 6일간의 추격' 포스터 [사진=콘텐츠판다]

영화는 11년 전 발생한 미제 유괴 사건의 공소시효 만료를 단 6일 앞두고 시작된다. 당시 사건 현장을 목격했던 형사 '말릭'이 현장에 놓인 하얀 장미 한 송이를 발견하며 멈췄던 수사를 재개하지만 곧이어 과거와 동일한 수법의 새로운 사건이 발생하며 수사진은 거대한 혼란에 빠진다.

공소시효가 끝을 향해 달려갈수록 진범의 윤곽이 드러나는 과정은 원작과는 또 다른 색다른 긴장감을 선사한다.

이번 리메이크작의 가장 큰 강점은 탄탄한 제작진과 출연진이다. '월요일이 사라졌다'로 독창적인 세계관을 보여준 제작사 'SND FILMS'가 제작을 맡아 원작의 정서를 유지하면서도 감각적인 영상미를 구현해냈다. 연출은 '페인리스'를 통해 치밀한 연출력을 인정받은 후안 카를로스 메디나 감독이 맡았다.

주인공 '말릭' 역에는 '영광의 날들'로 칸 영화제 남우주연상을 거머쥔 사미 부아질라가 열연했다. 그는 시간적 압박 속에서 고뇌하는 형사의 내면과 범인을 향한 뜨거운 집념을 묵직한 카리스마로 표현해내며 작품의 정서적 깊이를 완성했다. 여기에 줄리 가예트가 합류해 극의 밀도를 더했다.

원작의 전율을 유럽식 감성으로 재해석한 '몽타주: 6일간의 추격'은 15일부터 IPTV(KT Genie TV, SK Btv, LG U+TV)와 디지털 케이블 TV(스튜디오 초이스) 등 다양한 플랫폼을 통해 만나볼 수 있다.

taeyi427@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동