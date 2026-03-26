제니퍼 로렌스 주연 '다이 마이 러브', 26일 VOD 서비스 시작

린 램지 감독 신작...칸 영화제 경쟁 부문 초청작



[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '케빈에 대하여' 린 램지 감독의 신작으로 주목받은 제78회 칸영화제 경쟁 부문 공식 초청작 '다이 마이 러브'가 이날부터 IPTV·VOD 극장 동시 서비스를 시작한다.

26일 배급사에 따르면 '다이 마이 러브'는 사랑과 섹스의 파탄에 이른 부부 그레이스(제니퍼 로렌스)와 잭슨(로버트 패틴슨)의 광기 어린 폭주를 그린 린 램지 감독의 화제작이다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 디어 마이 러브 포스터 [사진=누리픽처스] 2026.02.04 taeyi427@newspim.com

제78회 칸영화제 황금종려상 경쟁 부문 공식 초청작인 '다이 마이 러브'는 상영 직후 9분간의 기립박수를 끌어내며 국내 개봉 전부터 이목을 집중시켰다.

이 영화는 제28회 영국 독립 영화상 최우수 촬영상 및 최우수 음악감독상을 수상했고 제79회 영국 아카데미 시상식(BAFTA) 영국 영화 작품상과 제83회 골든 글로브 시상식 여우주연상 후보에 이름을 올리는 등 해외 유수 영화제에서 성과를 이어가며 작품에 대한 신뢰를 공고히 했다.

특히 린 램지 감독은 자신의 인장과도 같은 날것 그대로의 연출력을 과감하게 선보여 영화 팬들을 사로잡았다. 여기에 제니퍼 로렌스의 압도적인 열연과 에너지가 스크린 밖 관객들까지 사로잡았으며 배우로서 스펙트럼을 계속 확장하고 있는 로버트 패틴슨이 함께해 깊은 인상을 남겼다.

영화를 향한 해외의 호평은 국내에서도 계속 이어졌다. 영화가 담고 있는 뜨거운 메시지와 이를 구현한 강렬한 연출을 향해 국내 매체의 찬사가 쏟아졌다. 또한 메시지를 더욱 몰입도 있게 끌어낸 배우들의 압도적인 열연도 돋보였다.

이처럼 스크린을 통해 강렬한 체험을 선사하며 압도적인 호평을 이끌어낸 영화 '다이 마이 러브'는 26일부터 IPTV(KT 지니 TV, SK Btv, LG U+ TV), 홈초이스(케이블TV VOD), 웨이브(WAVVE), 구글플레이, KT skylife, 왓챠, 쿠팡플레이 등 다양한 온라인 및 모바일 플랫폼을 통해 더 많은 관객과 만난다.

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