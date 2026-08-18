제이엘케이, 日 아펙스 인터내셔널 니가타와 대리점 계약

AI 핵심 요약beta
- 제이엘케이가 18일 아펙스 인터내셔널 니가타와 계약했다
- 일본 의료기기 유통망을 넓혀 현지 진입 기반을 강화했다
- 산쇼도 등과도 협력해 AI 솔루션 공급 확대를 추진했다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 의료 인공지능(AI) 기업 제이엘케이가 일본 의료기기 유통기업과 대리점 계약을 체결하며 현지 유통망 확대에 나선다.
제이엘케이는 일본 의료기기 유통기업 '아펙스 인터내셔널 니가타'와 대리점 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.
양사는 지난 7월 29일 비밀유지계약(NDA)을 체결한 데 이어 이번 대리점 계약을 통해 협력 관계를 본격화했다. 계약 기간은 2029년까지 3년이다.
아펙스 인터내셔널 니가타는 일본 APEX그룹의 의료기기 유통 계열사로, 의료기기 판매와 수리 사업을 영위하고 있다. 1982년 설립됐으며 일본 니가타현 니가타시에 본사를 두고 있다.
APEX그룹은 의료기기 판매·임대·관리 사업을 전개하는 의료기기 전문기업 그룹이다. 아펙스 인터내셔널 니가타를 비롯해 APEX, 아펙스 인터내셔널, 아펙스 인터내셔널 도쿄 등을 계열사로 두고 있다.
제이엘케이는 이번 계약을 통해 일본 현지 의료기기 유통 네트워크를 확대하고 자사의 의료 AI 솔루션이 현지 의료기관에 진입할 수 있는 사업 기반을 강화한다는 계획이다.
제이엘케이는 최근 일본 의료기기 업체들과 잇따라 협력 관계를 구축하고 있다. 최근 일본 종합 의료전문상사 '산쇼도'와 의료 AI 솔루션 판매계약을 체결하고 산쇼도의 의료기관 네트워크를 활용해 뇌졸중 의료 AI 솔루션 공급 확대를 추진하고 있다.
앞서 일본 체외진단기업 타운즈 그룹 산하 의료 AI·소프트웨어 의료기기(SaMD) 전문기업 '크레아보'와 이토추그룹 계열 의료기기 전문상사 '센추리 메디컬'과도 유통·판매 협력 체계를 구축했다.
제이엘케이는 현지 유통 파트너를 지속적으로 늘려 일본 의료기관과의 접점을 확대하고, 인허가를 확보한 의료 AI 솔루션의 실제 도입과 매출 창출로 연결한다는 방침이다.
제이엘케이 관계자는 "일본 의료시장에 대한 높은 이해도와 전문성을 갖춘 현지 기업들과 지속적으로 협력 관계를 확대하며 일본 사업 기반을 강화하고 있다"며 "이번 아펙스 인터내셔널 니가타와의 대리점 계약을 계기로 현지 의료기관과의 접점을 더욱 확대하고 의료 AI 솔루션이 일본 의료현장에 보다 폭넓게 도입될 수 있도록 사업을 본격화하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com