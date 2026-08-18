인천대공원 내 소나무·활엽수 100그루 가량 고사

AI 핵심 요약beta
- 인천녹색연합이 18일 인천대공원 나무 98그루 고사 원인 조사를 촉구했다.
- 사업소는 폭설 피해 뒤 가지치기 후 일부가 고사해 지난달 제거했다고 밝혔다.
- 녹색연합은 과도한 가지치기가 집단 고사에 영향 줬을 수 있다 지적했다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천지역 환경단체는 인천에서 가장 큰 도시공원인 인천대공원 내 100그루 가까운 나무가 고사했다며 원인 조사를 촉구했다.
인천녹색연합은 18일 인천시 산하 인천대공원사업소로부터 최근 인천시 남동구 장수동 인천대공원 내 소나무 67그루와 활엽수 31그루 등 나무 98그루가 고사해 벌목했다는 자료를 받았다고 밝혔다.
자료에서 사업소 측은 2024년 폭설 당시 눈 하중을 견디지 못한 나무들의 가지가 부러졌으며 지난해 5∼6월 피해 나무들의 가지치기 작업을 하고 난 후 일부 나무가 고사해 지난 달 이들 나무들을 제거했다고 설명했다.
그러나 인천녹색연합은 폭설로 피해를 입은 나무 위치나 수량, 피해 정도 등을 기록한 자료가 없으며 시의 과도한 가지치기 작업이 고사에 영향을 미쳤을 수 있다고 주장했다.
이 단체는 "지난 2월 촬영된 사진을 보면 나무의 생육 상태를 고려해 가지치기 작업이라고 보기 보기 어려울 정도로 심하게 작업이 이뤄진 모습"이라며 "과도한 가지치기 작업이 나무 고사에 영향을 미쳤을 가능성 있다"고 지적했다.
인천녹색연합은 "지역 대표 공원의 나무 98그루가 제거되는 상황이 발생했다면 원인 파악이 필요하다"며 "폭설 피해뿐 아니라 심한 가지치기가 집단 고사에 미친 영향을 조사해야 한다"고 강조했다.
hjk01@newspim.com