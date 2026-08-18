한국타이어, 티스테이션닷컴서 타이어 28% 할인 프로모션

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 18일 티스테이션닷컴서 할인 행사를 시작했다.
- 아이온 등 13개 타이어에 28% 쿠폰을 제공했다.
- 라이브 구매 고객엔 휠 얼라인먼트를 무상 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 여름철 장거리 운행 등으로 타이어 교체가 필요한 고객을 대상으로 할인 프로모션을 진행한다.
한국타이어는 18일부터 20일까지 온라인 타이어 쇼핑몰 '티스테이션닷컴'에서 '라스트 썸머 라이브' 프로모션을 진행한다고 18일 밝혔다.
대상 제품은 전기차 전용 타이어 '아이온'을 비롯해 '벤투스', '다이나프로', '웨더플렉스', '키너지' 등 한국 브랜드 13개 제품이다.
행사 기간 티스테이션닷컴 고객에게는 8월 31일까지 사용할 수 있는 28% 할인 쿠폰을 제공한다. 대상 타이어 4개를 한 번에 구매하면 타이어 위치 교환과 펑크 수리 쿠폰도 지급한다. 쿠폰 사용 기간은 발급일로부터 6개월이다.
프로모션 기간에는 매일 1시간씩 라이브 방송도 진행한다. 18일 오후 7시 방송에서 제품을 구매하고 기한 내 장착을 마친 고객에게는 10만원 상당의 휠 얼라인먼트 서비스를 무상 제공한다. 19일 오후 2시와 20일 오후 7시 재방송에서도 같은 혜택을 제공한다.
한국타이어는 전국 800여개 티스테이션·더타이어샵 매장과 티스테이션닷컴을 연계한 온·오프라인(O2O) 플랫폼 '올마이티'를 운영하고 있다. 온라인에서 타이어를 구매한 뒤 장착 일정을 예약할 수 있도록 서비스를 제공하고 있다.
chanw@newspim.com