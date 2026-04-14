복지부 "복지위기 알림 앱, 위기항목·가구유형 신고 간소화 검토"

위기가구 유형 필수 설정 '문턱'

"최소 정보로 신고 가능하도록"

"신고 산출 오류, 모니터링 강화"

"현장 의견 반영해 지속 보완할 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 보건복지부는 '복지위기 알림 앱'을 통해 위기 상황을 알릴 때 필수 항목으로 설정된 위기항목·가구유형 등 신고항목을 간소화하는 방안을 검토하겠다고 했다.

또 알림 앱 국민 신고 건수가 약 5000건 과다 산출됐던 오류에 대해서는 향후 유사 사례가 재발하지 않도록 모니터링을 강화하겠다고 했다.

복지부는 14일 "(복지위기 알림 앱)사용자 편의를 고려해 위기항목·가구유형 등 신고 항목을 보다 간소화하는 방안을 검토하겠다"고 밝혔다.

복지위기 알림 앱 [자료=보건복지부]

'복지위기 알림 앱'은 자신이나 이웃이 경제적 어려움, 고립 등으로 위기 상황에 처했을 때 스마트폰으로 신속히 도움을 요청할 수 있는 서비스다. 복지부는 단전, 단수 등 위기 정보를 입수해 경제적 위기 가능성이 높은 대상을 발굴하는 '복지 사각지대 발굴 시스템'을 가동하고 있지만 데이터만으로 알 수 없는 사각지대를 보완하기 위해 '복지위기 알림 앱'을 운영하고 있다.

그러나 '복지위기 알림 앱'은 신고자가 알기 어려운 위기항목·가구유형 등을 필수적으로 선택하도록 설정돼 신고에 어려움이 있었다. 전문가들은 필수 설정을 삭제하고 인공지능(AI)를 이용해 신고 내용에 대한 긴급성 스크리닝 체계를 도입해야 한다고 지적했다.(관련기사 : 신고자가 다 파악?…복지위기 알림 앱, 신고자 '뒷걸음')

복지부는 이 같은 지적에 "복지위기 알림 앱은 신고 내용의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위해 본인확인 절차를 운영하고 있다"며 "다만, 신고 절차가 복잡하다는 현장의 의견이 있어 올해 하반기부터 간편인증 도입 등 최소 정보로도 신고가 가능하도록 신고 절차 개선을 추진하고 있다"고 설명했다.

이어 "사용자 편의를 고려해 위기항목·가구유형 등 신고 항목을 보다 간소화하는 방안을 검토하겠다"며 "현장의 의견을 반영해 신고 절차를 지속적으로 보완하고 국민이 체감할 수 있는 위기가구 발굴 체계를 강화하겠다"고 강조했다.

한편, 복지부는 복지위기 알림 앱을 통한 국민 신고 약 5000건이 과다 산출된 것과 관련해 "복지위기 알림 앱에 표출되는 통계가 시스템상의 기술적인 오류로 과다 산출됐으나 8일 조치해 현재 정상적으로 표출되고 있다"며 "유사 오류가 발생하지 않도록 모니터링을 강화하고 기능을 보완하겠다"고 설명했다.(관련기사 : [단독] 복지부, '복지위기 알림 앱' 통계 오류...하루 새 국민 신고 5000건 '증발)

sdk1991@newspim.com