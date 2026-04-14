전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.14 (화)
KYD 디데이
정책·서울 복지

속보

더보기

복지부 "복지위기 알림 앱, 위기항목·가구유형 신고 간소화 검토"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 보건복지부가 14일 복지위기 알림 앱 신고 항목을 간소화한다.
  • 위기항목·가구유형 등 필수 선택을 줄이고 간편인증을 도입한다.
  • 국민 신고 5000건 과다 산출 오류를 조치하고 모니터링을 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

위기가구 유형 필수 설정 '문턱'
"최소 정보로 신고 가능하도록"
"신고 산출 오류, 모니터링 강화"
"현장 의견 반영해 지속 보완할 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 보건복지부는 '복지위기 알림 앱'을 통해 위기 상황을 알릴 때 필수 항목으로 설정된 위기항목·가구유형 등 신고항목을 간소화하는 방안을 검토하겠다고 했다.

또 알림 앱 국민 신고 건수가 약 5000건 과다 산출됐던 오류에 대해서는 향후 유사 사례가 재발하지 않도록 모니터링을 강화하겠다고 했다. 

복지부는 14일 "(복지위기 알림 앱)사용자 편의를 고려해 위기항목·가구유형 등 신고 항목을 보다 간소화하는 방안을 검토하겠다"고 밝혔다.

복지위기 알림 앱 [자료=보건복지부]

'복지위기 알림 앱'은 자신이나 이웃이 경제적 어려움, 고립 등으로 위기 상황에 처했을 때 스마트폰으로 신속히 도움을 요청할 수 있는 서비스다. 복지부는 단전, 단수 등 위기 정보를 입수해 경제적 위기 가능성이 높은 대상을 발굴하는 '복지 사각지대 발굴 시스템'을 가동하고 있지만 데이터만으로 알 수 없는 사각지대를 보완하기 위해 '복지위기 알림 앱'을 운영하고 있다.

그러나 '복지위기 알림 앱'은 신고자가 알기 어려운 위기항목·가구유형 등을 필수적으로 선택하도록 설정돼 신고에 어려움이 있었다. 전문가들은 필수 설정을 삭제하고 인공지능(AI)를 이용해 신고 내용에 대한 긴급성 스크리닝 체계를 도입해야 한다고 지적했다.(관련기사 : 신고자가 다 파악?…복지위기 알림 앱, 신고자 '뒷걸음')

복지부는 이 같은 지적에 "복지위기 알림 앱은 신고 내용의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위해 본인확인 절차를 운영하고 있다"며 "다만, 신고 절차가 복잡하다는 현장의 의견이 있어 올해 하반기부터 간편인증 도입 등 최소 정보로도 신고가 가능하도록 신고 절차 개선을 추진하고 있다"고 설명했다.

이어 "사용자 편의를 고려해 위기항목·가구유형 등 신고 항목을 보다 간소화하는 방안을 검토하겠다"며 "현장의 의견을 반영해 신고 절차를 지속적으로 보완하고 국민이 체감할 수 있는 위기가구 발굴 체계를 강화하겠다"고 강조했다.

한편, 복지부는 복지위기 알림 앱을 통한 국민 신고 약 5000건이 과다 산출된 것과 관련해 "복지위기 알림 앱에 표출되는 통계가 시스템상의 기술적인 오류로 과다 산출됐으나 8일 조치해 현재 정상적으로 표출되고 있다"며 "유사 오류가 발생하지 않도록 모니터링을 강화하고 기능을 보완하겠다"고 설명했다.(관련기사 : [단독] 복지부, '복지위기 알림 앱' 통계 오류...하루 새 국민 신고 5000건 '증발)

sdk1991@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53
사진
대통령 세종 집무실 15일 부지 공고 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반 시설인 대통령 세종 집무실 건립에 본격적으로 착수한다. 이규연 청와대 홍보소통수석비서관은 14일 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이재명 정부는 수도권 일극 체제를 극복하고 모든 지역이 고루 잘사는 대한민국을 만들기 위해 강도 높은 국가 균형 성장 정책을 펼치고 있다"며 "이중 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반인 대통령 세종 집무실을 조성하는 부지 조성공사를 15일 입찰공고 한다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com 대통령 세종 집무실 대상 부지는 35만㎡이며 사업비는 98억 원, 공사 기간은 14개월이다. 이 수석은 "이번 부지 조성 공사는 국가 균형 성장에 있어 상징적이고 중요한 의미를 지닌다"며 "행정수도 완성이라는 국민과의 약속을 문서에만 있는 계획이나 정치 구호로 두지 않고 현장에서 실천하는 첫 행동, 첫 삽이기 때문"이라고 강조했다. 정부는 부지 조성 공사와 함께 대통령 세종 집무실 설계 공모도 진행 중이며, 이달 말 당선작을 선정할 계획이다. 1년간 설계 과정을 거쳐 내년 8월 건축 공사에 들어간다. 이 수석은 "이재명 대통령은 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝히면서 '임기 내에 세종 집무실을 이용할 수 있게 신속하게 공사하라'고 지시했다"며 "당초 국민과의 약속대로 2029년 8월까지 세종 집무실에 입주할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다. 이를 통해 행정수도를 완성하고 국가 균형 성장 시대를 열어가겠다"고 약속했다. 대통령 세종 집무실 부지 앞쪽에는 국회의사당이 건립될 예정이다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com pcjay@newspim.com 2026-04-14 14:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동