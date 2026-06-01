"발효 더해진 건강한 음식"…미슐랭 3스타 셰프도 반한 韓 전통장

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기순도 명인과 전통장 만들기 체험

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 해외 미슐랭 3스타 셰프들이 한국 전통장을 직접 체험하며 우리 식문화의 매력을 경험했다.

농림축산식품부는 지난달 30일 서울 종로구 식품명인체험홍보관에서 해외 미슐랭 3스타 셰프들이 참여하는 전통 식문화 체험 행사를 개최했다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 서울푸드페스티벌 참석을 위해 방한한 프랑스의 크리스티앙 르 스케르, 프레데릭 안톤, 오스트리아의 마틴 오프너 등 미슐랭 3스타 셰프 3명이 참여해 진행됐다.

미슐랭 3스타 셰프 크리스티앙 르 스케르(사진 왼쪽 첫 번째)와 마틴 오프너(오른쪽에서 세 번째)가 기순도 명인(오른쪽 첫 번째)의 전통장을 살펴보는 모습. [사진=농림축산식품부] 2026.06.01 plum@newspim.com

체험은 대한민국식품명인 제35호인 기순도 명인이 맡았다. 기 명인은 전통장 만들기 과정을 소개하고 직접 담근 장을 활용한 음식을 선보였다.

셰프들은 전통 발효식품의 특징과 장의 풍미를 체험하며 한국 식문화에 대한 관심을 나타냈다.

프레데릭 안톤은 "한국 음식은 채소를 기반으로 발효가 더해진 건강한 음식"이라며 "명인의 장은 요리에 풍미를 더해줄 훌륭한 재료"라고 평가했다.

농식품부는 대한민국식품명인협회와 함께 2016년부터 식품명인체험홍보관을 운영하고 있다.

홍보관에서는 식품명인 제품 판매와 전통식품 만들기 체험 프로그램을 제공하고 있으며, 매년 약 7000명이 체험에 참여하고 있다.

plum@newspim.com