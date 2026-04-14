교사·집배원, 위기가구 찾는다…정은경 장관, '복지 알림 앱' 활용 당부

AI 핵심 요약beta
- 정은경 보건복지부 장관은 14일 국무회의에서 교직원·집배원 등 민생 밀접 직종이 복지위기 알림 앱을 활용해 위기가구를 포착할 것을 당부했다.
- 복지위기 알림 앱은 2024년 6월 운영 시작 이후 약 2만건의 도움 요청을 접수했으며 약 1만3000건에 복지서비스를 연계했다.
- 정 장관은 비상 경제 상황에서 각 부처와 유관기관의 적극적 협조로 위기가구를 촘촘하게 지원할 필요가 있다고 강조했다.
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1년10개월 간 약 2만건 신고 접수
1만3000건 공공·민간 서비스 연계
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정은경 보건복지부 장관은 14일 교직원, 집배원, 검침원 등 민생 밀접 직종이 주변의 위기가구를 보다 면밀히 포착할 수 있도록 '복지위기 알림 앱'의 활용을 당부했다.
복지부는 이날 정 장관이 오전 10시 국무회의에서 국민 생활과 밀접한 연관이 있는 기관과 종사자들이 '복지위기 알림 앱'을 적극적으로 활용할 수 있도록 안내해 달라고 요청했다고 밝혔다.
최근 중동 전쟁 여파로 인한 비상 경제 상황에서 생활고 등 민생 복지에 보다 적극적으로 대응하기 위해서는 갑작스럽게 어려워진 위기가구를 신속히 포착하는 것이 중요하다. 빅데이터를 활용하는 기존 복지 사각지대 발굴시스템 외에도 범정부와 민간이 현장에서 위기가구를 추가로 발굴하는 노력이 시급한 상황이다.
복지부는 경제적 어려움, 건강 문제, 고립·고독 등 본인과 이웃이 겪고 있는 복지위기 상황을 모바일로 신속하게 알릴 수 있는 '복지위기 알림 앱'을 운영하고 있다. 본인은 물론 이웃 등 누구든지 주변의 복지위기를 앱으로 알리면 관할 읍면동 주민센터에 즉시 배정된다. 이후 복지 담당 공무원의 확인과 상담을 거쳐 필요한 복지서비스를 제공하게 된다.
복지위기 알림 앱을 운영하기 시작한 2024년 6월부터 현재까지 약 2만건의 도움 요청이 접수됐다. 이 중에서 약 1만3000건에 대해 공공 또는 민간 복지서비스를 연계하고 있다. 기존에 복지서비스를 제공받고 있던 경우 등에 대해서는 추가적인 상담과 서비스 안내를 진행한다.
정 장관은 이날 국무회의에서 각 부처별로 민생과 밀접한 업무를 수행하는 소속·산하기관, 협회·단체 등에 복지위기 알림 앱을 적극 활용하도록 안내해 줄 것을 요청했다. 사회복지시설 종사자뿐 아니라 교직원, 이·통장, 전기·수도·가스 검침원, 경찰, 소방, 집배원 등 민생 밀접 직종이 주변의 복지 위기를 보다 면밀하게 포착해 알릴 수 있을 것으로 보인다.
정 장관은 "비상 경제 상황에서 주변의 어려운 분들을 보다 주의 깊게 살피고 촘촘하게 지원하기 위해 각 부처와 유관기관, 지방자치단체의 적극적인 협조가 필요하다"고 당부했다. 그는 "복지위기 알림 앱은 누구나 쉽고 편리하게 활용할 수 있는 만큼 많은 관심과 활용을 부탁드린다"고 했다.
sdk1991@newspim.com