복지부, '복지위기 알림 앱'으로 위기가구 1만3029건 발굴…적중률 65%

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부가 10일 복지위기 알림 앱 운영 1년 10개월간 위기가구 1만3029건 발굴했다고 밝혔다.
- 앱은 본인이나 이웃 위기 시 스마트폰으로 신고하며 2024년 6월 본격 운영됐다.
- 신고 2만1230건 중 65%가 실제 위기가구로 확인돼 복지 지원 연계됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
7112건은 기존 수급자·자격 미달
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 본인 또는 이웃의 위기 상황을 알리는 '복지위기 알림 앱'으로 약 1만3029건에 달하는 위기가구가 발굴됐다.
10일 보건복지부에 따르면, '복지위기 알림 앱'이 운영을 시작한 지 1년 10개월 동안 1만3029건의 위기가구가 발굴돼 복지 제도와 연계됐다.
'복지위기 알림 앱'은 자신이나 이웃이 경제적 어려움, 고립 등으로 위기 상황에 처했을 때 스마트폰으로 신속히 도움을 요청할 수 있는 서비스다. 시범사업으로 시작해 2024년 6월 본격 운영됐다.
'복지위기 알림 앱'은 직접 행정복지센터를 방문하거나 전화를 걸지 않아도 신고 가능하다. 제보자의 익명성이 철저히 보장되는 만큼 주변의 징후를 발견했을 때 부담 없이 손을 내밀 수 있다.
본인, 이웃 등이 앱을 통해 상황을 입력하면 주민센터 담당자가 대상자를 대면이나 유선으로 상담한다. 만일 복지 제도 연계가 필요하면 긴급 복지 지원, 건강 관리, 돌봄 등을 제공한다.
1년 10개월 동안 신고된 건은 지난 9일 기준 2만1230건이다. 이중 909건은 아직 처리 중이고 2만321건이 종결됐다.
특히 종결 사례 중 1만3209건(65%)이 실제 위기가구로 확인돼 긴급복지지원, 건강관리 등 공공·민간의 실질적인 도움을 받게 됐다. 나머지 7112건(35%)은 기존 수급자이거나 소득·재산 기준 등 자격 미달로 인해 추가 연계 없이 종료됐다.
sdk1991@newspim.com