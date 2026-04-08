복지부, 본사업 앞두고 '그냥드림' 재정비…'자가 체크리스트 작성' 도입

시범사업 시행 후 약 7만명 지원

7686명, 읍면동 복지센터로 연계

인천, 장기간 대기로 재정비 추진

복지부 "사회안전매트 촘촘하게"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 복잡한 서류 없이 생필품을 지원하는 '그냥드림' 사업이 자가 체크리스트 도입을 통해 실질적 위기 가구 우선 지원 체계로 개편된다.

보건복지부는 오는 5월 18일 '그냥드림' 본사업을 앞두고 '그냥드림' 사업 운영체계 재정비에 나선다고 8일 밝혔다.

4일 충북 청주시에 위치한 '그냥드림센터'에 나눔 물품이 비치돼 있다. [사진=김기랑 기자] 2026.02.04 rang@newspim.com

그냥드림 사업은 갑작스러운 생계 위기 등으로 어려움을 겪는 국민에게 별도의 복잡한 신청 절차나 소득 증빙 없이 필요한 먹거리와 생필품을 신속하게 지원하는 사업이다. 물품 지원 이후에는 상담과 복지서비스 연계를 통해 복지 사각지대를 해소하고 안정적인 생활 기반 마련을 지원하고 있다. 특히 1차 이용에 한해 이용 문턱을 낮춤으로써 신청주의에 따른 서류 부담과 낙인효과로 도움을 요청하지 못했던 국민도 보다 쉽게 지원받을 수 있도록 하고 있다.

지난 1일 기준 운영 중인 그냥드림 사업장은 총 129개소다. 시범사업 시행 이후 총 7만8251명이 지원받았다. 이중 7686명이 읍면동 복지센터로 연계됐고 1255명 위기가구가 발굴됐다.

복지부는 그냥드림 본사업을 앞두고 운영체계 재정비에 나섰다. 일부 사업장에서는 지원 필요성이 낮은 분들의 이용이 늘어나면서 대기가 발생했다. 복지부는 앞으로 1차 이용 시 자가 체크리스트를 작성해 도움이 꼭 필요한 국민에게 지원이 우선 이뤄지도록 할 예정이다.

대표적으로 인천광역시는 복지부와 협의해 사업장 재정비에 나섰다. 인천시는 시범사업 기간 동안 광역사업장 1개소를 매주 수요일 2시간 운영해 왔으나 한정된 운영시간으로 인해 장시간 대기가 발생했다. 생계가 어려워 도움이 꼭 필요한 국민에게 지원이 보다 신속하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사업장 운영을 종료하고 대체 사업장을 마련하는 등의 운영체계 재정비를 추진한다.

아울러 지역복지 자원도 강화해 취약계층 대상 핀셋 지원도 확대한다. 경찰청과 협업을 통해 위기가구 의심 대상자를 그냥드림 사업장과 연계하고 '좋은이웃들'과 같은 지역 복지 네트워크와 협력을 강화해 위기가구 발굴을 확대할 예정이다.

전국 사업장에 대한 현장점검도 정례화해 운영 개선이 필요한 사업장에 대한 컨설팅도 한다. 운영 개선이 미흡한 사업장에는 운영 조정 등 필요한 조치를 추진할 계획이다.

정은경 복지부 장관은 "운영 과정에서 나타난 보완 필요 사항도 신속히 점검하고 개선해 나가겠다"며 "본사업을 시행하는 만큼 앞으로도 도움이 필요한 국민에게 신속하고 적정한 지원이 이루어질 수 있도록 운영 기준을 보완하고 현장과의 협력을 통해 촘촘한 사회안전매트를 구축해 나가겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com