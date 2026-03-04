위기가구 1만7000건 도움 요청…복지부 '복지위기 알림 앱' 본인인증 없앤다

이웃 신고 16.5%…기관 협업도
복지부 "발굴 체계 촘촘히 할 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 본인이나 주변 사람들이 복지 위기 상황을 신고할 수 있는 '복지위기 알림 앱'을 통해 신고된 위기가구 신고 건이 1만7000건으로 집계됐다. 정부는 '복지위기 알림 앱' 이용을 활성화하기 위해 본인인증 절차를 없앨 예정이다.
보건복지부와 한국사회보장정보원은 4일 '복지위기 알림 앱'의 활용과 국민 접점 기관과의 협력을 통해 국민이 복지위기 상황에서 보다 쉽고 빠르게 도움을 요청할 수 있는 참여 기반을 넓혔다고 밝혔다.
복지위기 알림 앱은 현장에서 위기 상황을 신속히 알리고 도움을 요청할 수 있도록 구축한 모바일 기반 서비스이다. 국민 누구나 이용할 수 있다. 복지·의료·교육기관 종사자, 이·통장, 전기검침원 등 다양한 현장 인력이 위기 상황을 신고할 수 있도록 설계됐다.
복지위기 알림 앱을 통해 접수된 도움 요청은 해당 지역의 주민센터 담당자가 대상자 확인과 상담을 거쳐 필요한 복지서비스를 제공한다. 공공·민간 복지서비스 연계, 복지상담 제공 등 실질적 지원으로 연결되는 구조다.
복지위기 알림 앱의 본 운영을 시작한 이후 1년 6개월 동안 도움을 요청한 건은 1만7000건이다. 이 가운데 83.5%는 위기 상황에 놓인 당사자가 직접 도움을 요청했다. 이웃 알림도 16.5%를 차지했다. 개인 도움을 넘어 지역사회가 공동으로 대응하고 있다는 의미다.
현장 의견을 반영해 본인인증 절차도 간소화된다. 현재 복지위기 알림 앱을 이용하려면 회원가입을 해야한다. 비회원이 도움을 요청하려면 휴대폰 본인인증을 필수적으로 해야 한다. 복지부는 간편인증으로 회원가입이 가능하게 하거나 본인인증 없이도 도움을 요청할 수 있도록 하반기 내 마련한다.
복지부는 복지 위기 상황의 사각지대를 좁히기 위해 국민 접점 기관과 협력도 활발하게 추진하고 있다고 밝혔다. 지난해 11월 한전 MCS와 위기가구 발굴 협력 업무협약을 체결해 전기검침원이 현장에서 위기 징후를 발견할 경우 복지위기 알림 앱을 활용해 신고하도록 했다.
이달부터는 국세청 국세 체납관리단의 현장조사 인력을 활용해 체납자 조사 과정에서 위기가구 발견 시 복지위기 알림 앱을 통해 신고가 이루어지도록 협력할 예정이다. 한국사회복지협의회의 '좋은이웃들' 봉사단과 협력해 지역 단위의 위기발굴체계를 확대한다.
김문식 복지부 복지행정지원관은 "생활 밀접 분야 기관과의 협력을 지속 확대해 현장 기반의 위기가구 발굴 체계를 더욱 촘촘히 구축해 나갈 계획"이라고 했다.
김현중 한국사회보장정보원장은 "데이터 기반 위기알림 분석과 시스템 고도화를 통해 더 편리하고 정확한 위기가구 발굴 환경을 조성하겠다"고 강조했다.
