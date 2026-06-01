넥스트바이오메디컬, 테루모와 색전 미립구 유통 계약

유럽·중동·아프리카 지역 진출…글로벌 시장 확대 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 넥스트바이오메디컬이 글로벌 의료기기 기업 테루모 유럽과 색전 미립구 제품 'Nexsphere-F'의 유럽·중동·아프리카(EMEA) 일부 국가 시장 유통 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.

계약에 따라 테루모는 EMEA 지역의 일부 국가에서 Nexsphere-F의 판매와 유통을 담당한다. 양사는 시장 성과를 바탕으로 파트너십 적용 지역을 단계적으로 확대할 계획이다.

회사에 따르면 Nexsphere-F는 혈관 색전에 사용되는 혈관내색전촉진용보철재로 한국 KMFDS, 유럽 CE-MDD, 캐나다 등의 인증을 확보했다. 임상 현장에서 사용되며 임상적 유효성과 안전성 데이터를 지속적으로 축적하고 있다.

넥스트바이오메디컬 X Terumo. [사진=넥스트바이오메디컬]

테루모는 1921년 일본 도쿄에서 설립된 글로벌 의료기기 기업으로 전 세계 160여 개 국가와 지역에서 사업을 전개하고 있다. 치료 시술, 병원 운영, 생명과학 분야를 중심으로 다양한 의료 솔루션을 제공한다.

넥스트바이오메디컬은 현재 미국 FDA 허가를 위한 임상시험을 진행 중이며 글로벌 주요 학회에 지속적으로 참여해 제품 인지도를 높이고 있다. 이를 통해 다수의 글로벌 의료기기 기업들과 미국 시장 판권 계약에 대한 논의도 병행 중이다.

넥스트바이오메디컬 관계자는 "CE 인증을 기반으로 의미 있는 임상 데이터를 꾸준히 축적해 왔다"며 "테루모와 같은 글로벌 의료기기 기업과의 협력은 시장 확대 전략 측면에서 의미 있는 진전"이라고 말했다. 이어 "이번 EMEA 지역 계약을 발판으로 글로벌 시장 진출을 확대하고 FDA 승인 획득과 글로벌 파트너십 확보에 속도를 낼 것"이라고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com