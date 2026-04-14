아이엘, 소형 전고체배터리용 '박막-후막 하이브리드' 제조기술 특허 출원

AI 핵심 요약beta
- 아이엘이 14일 소형 전고체배터리용 박막-후막 하이브리드 제조기술 개발과 특허 출원을 밝혔다.
- 이 기술은 박막의 고출력과 후막의 고용량 특성을 결합해 출력·용량 한계를 개선했다.
- 휴머노이드 로봇 등에 적용 가능하며 3D프린팅 기술과 연계해 전원 솔루션을 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘이 소형 전고체배터리용 '박막-후막 하이브리드' 제조기술을 개발하고 특허 출원을 완료했다고 14일 밝혔다.
이 기술은 박막형 전고체배터리의 고출력 특성과 후막형 전극의 고용량 특성을 결합한 하이브리드 구조다. 기존 전고체배터리에서 나타나는 출력과 용량 간의 구조적 한계를 동시에 개선할 수 있다.
회사에 따르면 아이엘은 기존 박막형 마이크로 전고체배터리 기술을 기반으로 소형 전고체배터리 개발을 진행해왔다. 이번 기술을 통해 고속 충·방전이 가능한 박막 셀과 고용량 저장이 가능한 후막 전극을 하나의 구조로 구현했으며, 고출력과 고용량을 동시에 요구하는 차세대 소형 전원 장치에 적용 가능한 성능을 확보했다.
해당 기술은 휴머노이드 로봇처럼 제한된 공간 내에서 고출력·고용량을 동시에 요구하는 전원 구조에 적용 가능성이 높다. 아이엘은 최근 확보한 3D프린팅 기반 배터리 제조기술과 이번 하이브리드 전고체배터리 기술을 결합해 로봇 구조에 최적화된 맞춤형 전원 설계 및 에너지 효율 개선을 추진할 계획이다.
회사 관계자는 "이번 박막-후막 하이브리드 기술은 전고체배터리의 출력과 용량을 동시에 확보하기 위한 구조적 접근이라는 점에서 의미가 있다"며 "기존 3D프린팅 기반 배터리 기술과의 결합을 통해 로봇 전원 기술을 단계적으로 내재화하고, 향후 로봇·에너지·데이터가 결합된 통합 운영 구조를 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
한편 아이엘은 전고체배터리 및 3D프린팅 기반 배터리 기술을 중심으로 휴머노이드 로봇 전원 솔루션 고도화를 추진하고 있으며, 이를 기반으로 다양한 산업 및 차세대 모빌리티 분야로 적용 범위를 확대해 나갈 계획이다.
nylee54@newspim.com