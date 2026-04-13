이남호 전북교육감 예비후보, 교육전문직원 역할 재편·학교 지원형 조직 전환 공약 제시

AI 핵심 요약beta
- 이남호 전북교육감 예비후보가 13일 교육 전문직원 혁신 공약을 발표했다.
- 행정 중심에서 학교 지원형 컨설팅으로 전환하고 업무 부담을 완화한다.
- 정책 참여 강화와 전문성 제고를 통해 공교육 혁신을 추진한다.
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정책 참여 확대·전문성 강화로 교육 현장 중심 체계 재설계
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 이남호 전북교육감 예비후보가 교육전문직원의 기능을 정책 설계 중심으로 전환하는 조직 혁신 구상을 제시했다.
이 예비후보는 13일 장학관·장학사·교육연구사 등 교육 전문직원을 행정 중심에서 벗어나 공교육 혁신의 핵심 주체로 재편하는 '교육 전문직원 혁신 공약'을 발표했다.
핵심은 수업과 생활 교육 컨설팅 중심의 '학교 지원형 조직'으로 전환하는 것이다. 기존 점검·평가 중심에서 벗어나 학교를 직접 찾아 수업 설계와 학생 지도를 지원하는 현장 밀착형 컨설팅 체계를 구축한다.
행정 부담 완화 방안도 포함됐다. 모든 공문과 신규 사업에 '학교 업무영향 분석보고서'를 의무화하고, 불필요한 업무를 사전에 차단하는 '업무 막기 책임제'를 도입한다.
성과평가 역시 문서 중심에서 학교 만족도, 학력 향상, 교육복지 성과 중심으로 개편한다.
정책 참여 구조도 강화된다. 교육감 직속 '전문직원 정책협의회'를 상설화하고 제안 정책에 대해 교육청이 공식 회신하는 제도를 도입해 실질적 정책 반영을 보장한다.
주요 사안은 교육감이 직접 검토하는 체계를 구축해 정책 설계 참여를 확대할 방침이다.
전문성 제고를 위한 지원도 확대된다. 국내외 연수 기회를 넓히고 장기 근속자를 대상으로 '연구 안식년제'를 도입하는 한편, 입직부터 퇴직까지 이어지는 중장기 경력 개발 로드맵을 마련해 안정적인 연구 환경을 조성한다.
인사 시스템은 분야별 전문 트랙을 도입해 교육과정·디지털·행정 등 역량 중심으로 개편하고.선발 과정의 투명성을 높일 계획이다.
이와 함께 데이터 기반 학습 지원 체계를 구축해 학습 위험군을 조기에 진단하고, 전문직원과 학교가 함께 학습 회복 프로그램을 운영한다.
AI·디지털 교육 지원과 교사 수업 코칭, 교육복지 연계 기능도 강화해 통합 지원 체계를 구축한다.
이 예비후보는 "교육청이 바뀌지 않으면 교실도 바뀌지 않는다"며 "현장의 목소리가 정책으로 이어지는 구조를 만들어 교육 변화를 체감할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
gojongwin@newspim.com