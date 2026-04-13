우리금융, 미래인재 고교생 250명에 교육 격차 해소 장학금 지원

AI 핵심 요약beta
- 우리금융미래재단이 12일 우리은행 본점에서 '2026 우리러너' 출범식을 열었다.
- 고1부터 고3까지 250명 장학생을 선발해 연간 최대 200만원 바우처를 제공한다.
- 멘토링 캠프와 진학 컨설팅으로 학업 성장을 돕고 대학 입학 축하금을 지원한다.
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기숙형 집중 학습 및 해외대학 연계 캠프 등
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리금융그룹 우리금융미래재단(이사장 임종룡)은 12일 우리은행 본점에서 교육격차 해소 지원 대상 학생을 위한 사회공헌 프로그램 '2026 우리러너' 출범식을 개최하고 본격적인 지원에 나섰다고 13일 밝혔다.
'우리러너'는 학업 의지가 있으나 환경적 제약으로 교육 기회가 부족한 학생을 선발해 학습비와 교육 프로그램을 제공하는 미래세대 육성 사회공헌 사업이다. 올해부터는 지원 대상을 고등학교 1학년부터 3학년까지 전면 확대하여 총 250명의 장학생을 선발한다.
고등학교 1학년은 서울시 '서울런' 참여자를 우선하고, 2~3학년은 전국 단위로 모집해 소득 수준과 학업 성취도를 기준으로 선발을 마쳤다.
선발된 장학생에게는 학원 수강과 교재 구입 등에 쓸 수 있는 체크카드 바우처를 연간 최대 200만원까지 제공한다. 이와 함께 여름방학 멘토링 캠프와 겨울방학 기숙형 집중 학습 환경을 조성해 학생들의 학업 성장을 돕는다.
작년에 이어 올해에도 1학년에게 글로벌 인재 육성을 위한 해외대학 연계 캠프참여 기회를 제공하며 특히 고등학교 3학년 대상 1:1 집중 진학 컨설팅을 새롭게 도입했다. 향후 대학 진학 성과에 따라 입학 축하금도 추가로 지원할 계획이다.
한편, 우리금융미래재단은 우리금융그룹 전 계열사가 공동 출연해 설립한 공익재단으로 굿윌스토어 건립사업(발달장애인 자립 지원), 우리루키(아동 시·청각 수술 지원), 우리원더패밀리(청소년 미혼 한부모 지원) 등 다양한 사회공헌 사업을 추진하고 있다.
peterbreak22@newspim.com