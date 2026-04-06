우리금융미래재단, CJ대한통운과 발달장애인 일자리 생태계 구축

CJ대한통운, 밀알복지재단과 '우리금융×굿윌스토어' 업무협약

기부물품 수거 및 배송 체계 고도화, 기부 접근성 및 효율성 기대

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리금융그룹 우리금융미래재단은 발달장애인의 자립 지원을 위한 일자리 생태계 구축에 나선다고 6일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = (왼쪽부터) 우리금융미래재단 장광익 사무국장, CJ대한통운 윤재승 O-NE본부장, 밀알복지재단 한상욱 굿윌부문장이 지난 2일 우리은행 본점에 위치한 굿윌스토어 밀알우리금융점에서 협약식 기념 촬영을 하고있다.[사진=우리금융그룹]2026.04.06 dedanhi@newspim.com

우리금융미래재단은 지난 2일 CJ대한통운, 밀알복지재단과 서울 중구 우리은행 본점에서 '우리금융×굿윌스토어' 사업 확대를 위한 업무협약을 체결했다. 세 기관은 긴밀한 협업체계를 구축해 △굿윌스토어 건립 및 운영 지원 △기부물품 택배비 지원 △온·오프라인 기부채널 확대 △기부물품 물류시스템 개선 등에 나선다.

특히 CJ대한통운의 전국 물류 인프라를 활용해 기부물품 수거 및 배송 체계를 고도화해, 기부 접근성과 사업 운영 효율성이 높아질 것으로 보인다. 이번 협약은 국내 최고 수준의 물류·유통 역량을 보유한 CJ대한통운의 참여를 통해 사업 확장 기반을 강화하고, 발달장애인을 위한 지속 가능한 일자리 창출 체계를 한층 공고히 했다는 점에서 의미가 있다.

굿윌스토어는 기업과 개인이 기부한 물품을 판매한 수익으로 발달장애인을 고용하는 장애인 근로사업장이자 기부물품 판매 매장이다.

현재 전국 46개 매장에서 약 510명의 장애인 직원이 자립을 위한 꿈을 키워가고 있다. 우리금융은 매년 30억원씩 투자해 향후 10년간 굿윌스토어 100호점을 건립 목표로 더 많은 발달장애인이 자립할 수 있도록 힘쓸 예정이다.

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