서울시, 북미 진출 '패스트트랙' 가동…스타트업 현지 정착 지원

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 13일 29일까지 웨스트버지니아 거점 북미 진출 프로그램 참여기업을 모집했다.
- LG NOVA와 협력해 주정부 인센티브와 네트워크를 연계하며 현지 R&D센터 설립을 지원한다.
- 서울 본사 창업7년 미만 AI·헬스케어·클린테크 스타트업 5개사를 대상으로 최대 1000만원 지원한다.
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북미 시장 안정적 진출·고용 창출 도모
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 오는 29일까지 서울창업허브 M+를 통해 '2026 웨스트버지니아(WV) 거점 북미 진출 지원 프로그램' 참여기업을 모집한다고 13일 밝혔다.
이번 프로그램은 웨스트버지니아를 거점으로 서울 스타트업의 북미 시장 진출과 사업화 지원을 목표로 하고 있다. 서울시는 LG NOVA와 협력해 미국 주정부 인센티브와 글로벌 기업 네트워크를 연계, 실질적인 현지 정착을 도모한다.
서울창업허브 M+는 마곡산업단지를 기반으로 대·중견기업과 스타트업 간의 협력을 통해 기술사업화·글로벌 진출을 지원하는 서울시 대표 창업거점이다. 이 플랫폼은 입주 지원뿐 아니라 PoC, 투자·해외 진출까지 연계하는 역할을 수행하고 있다.
시는 이번 사업을 통해 단순한 해외법인 등록이나 파견을 넘어 현지 R&D 센터, 테스트베드·제조 공장 설립을 추진하는 기업을 지원한다. LG NOVA는 핵심 파트너로서 다양한 기업 인센티브와 오픈이노베이션 네트워크를 통합 제공할 예정이다.
웨스트버지니아주의 기업 친화적 환경은 포브스와 CNBC 등의 매체에서도 인증받은 바 있다. 이 지역은 낮은 법인세율과 합리적인 인건비, 물류·에너지 인프라를 갖추고 있어 기업 유치에 유리한 조건을 갖췄다.
LG NOVA는 2021년 실리콘밸리에서 설립돼 AI, 디지털 헬스케어·클린테크 분야의 글로벌 스타트업과 협력하고 있다. 최근 웨스트버지니아 주정부와 파트너십을 강화해 현지 스타트업 생태계를 지원하는 데에 힘쓰고 있다는 설명이다.
참여기업들은 최대 1000만원의 지원금을 받으며, 법인 설립과 R&D센터 구축 등의 인센티브를 제공받게 된다. 이들은 전문 코칭, 현지 시장 환경 점검, 네트워킹 등 맞춤형 지원을 받는다.
모집대상은 서울에 본사를 두고 있는 창업 7년 미만 스타트업으로, 디지털 헬스케어와 클린테크, AI 등 산업 분야에서 북미시장 진출을 계획하고 있는 기업이다. 모집 규모는 5개사 내외로, 이달 29일까지 온라인 신청이 가능하다.
시는 이번 프로그램을 통해 창업기업이 북미 시장에서 비즈니스를 안정적으로 정착시키고, 고용 창출로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.
이수연 경제실장은 "이번 사업은 미국 주정부와 직접 협력해 추진하는 만큼, 단순한 해외 진출 지원을 넘어 현지에서 실제 사업화와 성장을 이끌어내는 데 의미가 있다"며 "서울 창업기업이 글로벌시장에 안정적으로 안착하고 경쟁력을 확보할 수 있도록 실행 중심의 지원을 지속 확대하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com