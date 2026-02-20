서울핀테크랩, 핀테크 스타트업 신규 발굴…투자·글로벌 진출 지원

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 핀테크 스타트업 육성기관 서울핀테크랩이 올해 입주기업 모집에 나섰다.
서울시는 서울핀테크랩 입주기업(멤버십 기업 포함) 25개사를 신규 모집한다고 20일 밝혔다.
모집 대상은 핀테크 분야에서 혁신적인 비즈니스 모델, 아이템을 보유한 국내외 창업기업이다. 내달 19일까지 모집할 계획이며, 서울핀테크랩 누리집을 통해 신청하면 된다.
서울핀테크랩은 핀테크 유망기업 지원을 위해 서울시가 지난 2018년 금융중심지 여의도에 마련한 시설이다. 개관 이후 핀테크 스타트업 395개사를 지원하고 누적 매출 8661억원, 투자유치 5295억 원의 성과를 달성했다. 현재 입주기업 80개사, 멤버십기업 22개사 등 핀테크 스타트업 총 102개가 입주 중이다.
입주대상자로 선정된 핀테크 기업은 공간 사용(입주기업 최대 4년, 멤버십 기업 최대 2년) 을 비롯해 해외 진출 및 투자유치를 지원받을 수 있다.
올해는 비즈니스 파트너와의 협업체계 구축을 위한 오픈이노베이션 및 투자사 밋업(meet-up)을 9회에서 11회로 늘린다. 또 원활한 투자유치를 위해 해외 VC 등 투자자 네트워크를 활용한 관심 투자자 매칭을 수시로 진행한다.
입주심사는 1차 서면평가와 2차 대면평가로 진행되며(멤버십 기업은 서면평가만 실시), 기술력·시장성·성장가능성 등을 종합적으로 평가해 선정한다. 4월 중 입주계약 및 입주설명회를 진행하며 5월부터 실제 입주가 가능하다.
이수연 서울시 경제실장은 "서울핀테크랩은 핀테크 혁신을 이끌 예비 유니콘의 성장 거점으로, 기업이 가진 잠재력을 극대화하고 사업 성과를 거둘 수 있도록 다각도로 지원하겠다"며 "서울핀테크랩과 함께 성장하며 글로벌 시장에 도전할 경쟁력 있는 기업들의 참여를 바란다"고 말했다.
100wins@newspim.com