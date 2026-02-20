민형배 의원, '청년이 만드는 전남광주통합특별시' 정책해커톤 참여

21일 나주서 100여 명과 행정통합 의제 논의

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 전남광주통합특별시장 출마를 선언한 민형배 더불어민주당 의원(광주 광산을)이 오는 21일 오후 3시 전남 나주 동신대학교 한방병원 다목적홀에서 개최되는 '청년과 함께 길을 찾다! 전남광주통합특별시 정책 해커톤'에 퍼실리테이터로 참여한다.

이번 행사는 전남·광주 청년 대학생 정치포럼이 주최·주관하는 행사로, 지역 청년들이 청년 의제를 발굴하고 정책을 제안하는 공론의 장으로 마련됐다. 현장에는 광주·전남 지역 대학생, 장애인 청년 등 100여 명이 참석한다.

행사는 오후 2시 개회식을 시작으로 청년 의제 팀별 토론, 민형배 의원 강연, 릴레이 심층토론, 청년의제 전달식 순으로 진행된다.

민 의원은 오후 3시 10분부터 '전남광주 행정통합의 의미와 과제'를 주제로 강연에 나선다. 이어지는 토론 세션에서는 퍼실리테이터로 청년들이 제안한 정책 의제에 대해 심층적인 논의를 할 계획이다.

토론은 10개 팀으로 구성되며, 지정과제와 자유과제를 중심으로 이뤄진다. 지정과제는 청년이 일하고 도전하는 지역경제, 청년 주거 안정, 청년 복지, 청년 문화도시, 청년 정책 참여 확대 등이다.

행사에서 도출된 정책은 청년 대표가 민 의원에게 전달하며, 향후 전남·광주 행정통합 논의와 청년 정책 수립 과정에 반영될 예정이다.

민 의원은 "청년의 목소리는 지역의 지속가능한 발전과 정책 설계의 핵심 요소"라며 "행정통합 논의 과정에서 청년들이 소외되지 않도록 소통을 강화하고, 정책 참여 기회를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

