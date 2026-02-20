[종합] 장동혁, 사실상 尹 1심 불복…친한계 '절연 대상' 규정하며 체제 강화 예고

절윤 아닌 '윤 어게인' 택한 장동혁… 사법 판단 정면 비판

한동훈 "보수 재건 위해 장동혁 끊어야"…친한계 즉각 반발

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 윤석열 전 대통령의 '내란 우두머리' 혐의 1심 무기징역 판결을 두고 "논리적 근거가 부족하다"며 사실상 재판부 결정에 대한 불복을 선언했다.

아울러 장 대표는 한동훈 전 대표를 비롯한 당내 소장파 세력을 겨냥해 '분열의 씨앗'이자 '절연의 대상'이라고 지칭했다. 윤 전 대통령의 사법 리스크에도 불구하고 기존 친윤(친윤석열) 노선을 공고히 하겠다는 의지를 분명히 함에 따라 당내 분열은 최고조에 달할 전망이다.

장 대표는 20일 오전 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 열고 "국민의힘은 줄곧 계엄이 곧 내란은 아니라는 입장을 분명히 해왔다. 내란죄에 대한 공수처의 수사가 위법하다는 점도 일관되게 지적해왔다"며 "이는 우리 당만의 입장도 아니고 다수 헌법학자들과 법률 전문가들의 주장"이라고 했다.

이어 "그러나 1심 판결은 이런 주장을 뒤집을 충분한 근거와 설명을 내놓지 못했다"며 "판결문 곳곳에서 발견되는 논리적 허점들이 지귀연 판사가 남겨놓은 마지막 양심의 흔적들이라 믿는다"고 지적했다.

장 대표는 무죄추정원칙과 형평성도 강조했다. 그는 "아직 1심 판결이다. 무죄추정 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용돼야 한다"며 "이미 윤 전 대통령은 탄핵을 통해 계엄에 대한 헌법적·정치적 심판을 받았고, 지금 사법적 심판도 받고 있다"고 했다.

이어 "이에 반해 이재명 대통령은 권력의 힘으로 국민 다수의 뜻을 무시하고 헌법 제84조 불소추 특권을 근거로 내세워 12개 혐의의 5개 재판을 모두 멈춰 세웠다"며 "이는 (윤 전 대통령과) 극명하게 대비되는 모습"이라고 꼬집었다.

특히 장 대표는 당내에서 윤 전 대통령과의 단절을 요구하는 세력을 향해 "단호하게 절연해야 할 대상"이라고 못 박았다.

그는 "우리는 이미 여러 차례 사과와 절연에 대한 입장 발표를 했고, 그에 따른 변화와 혁신의 노력도 지속하고 있다"며 "그럼에도 불구하고 사과와 절연 주장을 반복하는 것은 분열의 씨앗을 뿌리는 일"이라고 했다.

그러면서 "분열은 최악의 무능이다. 단호하게 절연해야 할 대상은 자신들의 이익을 위해 대통령의 이름을 이용하는 세력, 대통령과의 절연을 앞세워 당을 갈라치기 하는 세력"이라고 강조했다.

계엄 이후 줄곧 '절윤(絶尹)'을 주장해온 한 전 대표와 친한계 의원들은 SNS를 통해 즉각 반발했다.

한 전 대표는 자신의 페이스북에 "윤 전 대통령이 내란죄로 무기징역을 선고받은 다음 날, 장동혁 대표가 '우리가 윤석열이다'라고 윤석열 노선을 분명히 했다. 보수와 국민의힘이 죽는 길"이라고 비판했다.

이어 "장 대표는 단지 '윤석열 세력의 숙주'일 뿐, 혼자서는 아무것도 아니다"라며 "그러니 장동혁은 윤석열 끊으면 보수는 살지만 자기는 죽으니 못 끊는 것이다. 자기만 살려고 당과 보수를 팔아넘기는 것"이라고 했다. 아울러 "그러니 보수 재건을 위해 장동혁을 끊어내야 한다"며 "그러지 않으면 보수가 죽는다"고 경고했다.

한지아 의원도 "우리 당은 내란 옹호 장동혁 대표와 절연해야 한다"고 말했으며, 김종혁 전 최고위원 역시 "장동혁 대표가 국힘을 사실상 극우 정당으로 만들겠다고 선언했다"며 "보수를 이렇게 궤멸시킨다"고 적었다.

장 대표가 1심 무기징역 판결에도 불구하고 사실상 '윤 전 대통령 감싸기'를 택하면서, 다가오는 6·3지방선거를 앞두고 당내 갈등은 파국으로 치달을 것으로 보인다.

박상병 정치평론가는 뉴스핌과의 통화에서 "결국 장 대표는 법치를 부정하고 극우 세력을 끌어안은 채 당권 유지에 총력을 다하겠다는 것"이라며 "내홍은 극심해질 것이고, 빠르면 지선 전에 장 대표 체제에 대한 결단이 날 수도 있다"고 말했다.

