서울시, '서울창업허브 창동' 신규 입주 20개사 모집

4월 15일까지…창업 7년 이내 XR·영상·웹툰·게임 등 뉴미디어 스타트업 대상

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 '서울창업허브 창동'에 입주할 창업 7년 이내 스타트업 20개사(입주기업 10개사, 멤버십기업 10개사)를 오는 4월 15일까지 모집한다고 24일 밝혔다.

XR, 영상, 1인 미디어, 웹툰·만화·캐릭터, 게임 및 e스포츠 등 뉴미디어 및 창조산업 전반의 혁신기술을 보유한 기업이면 신청할 수 있다.

총 20개사를 선발해 5월부터 입주를 시작하며, 입주기업은 최대 4년간 공간을 이용할 수 있다.

'서울창업허브 창동'은 단순한 사무공간 제공을 넘어 콘텐츠 제작 인프라와 투자 연계 프로그램을 제공하는 '원스톱 창업지원'으로 차별화된다.

입주기업에는 독립형 사무공간이 제공되며, 멤버십기업은 비지정석 형태의 핫데스크를 이용할 수 있다. 멤버십기업은 1인 창조기업을 대상으로 하며, 공용 회의실 및 허브 내 인프라를 동일하게 활용할 수 있다. 특히 XR 스튜디오, 영상촬영실, 녹음실, 뷰티 스튜디오 등 제작 인프라를 통해 콘텐츠 제작부터 홍보까지 가능하도록 지원한다. 이러한 시설은 입주기업뿐 아니라 일반 시민도 신청하여 활용할 수 있다.

서울창업허브창동 상반기 입주기업 모집 포스터. [서울시 제공]

입주기업은 경영모델 진단을 통해 성장지원을 받고, 스타트업 역량 강화 프로그램, 투자유치 연계 등 다양한 혜택을 제공받는다. 기업 역량을 체계적으로 분석하여 맞춤형 보육 프로그램을 연계하며, IR 피칭, 콘텐츠 제작 및 홍보, 전문 컨설팅, 세미나, 멘토링 등도 지원한다.

또한 서울시는 우수 창업·벤처기업의 공공조달시장 진출을 적극 지원하기 위해 조달청 '벤처나라' 등록 시 평가 가점 혜택을 제공한다. 서울시 추천 기업은 인증마크와 함께 다양한 후속 지원을 받을 수 있다.

올해부터는 창업지원시설 입주기간을 기존 2년에서 최대 4년으로 확대하고, 멤버십기업 제도를 신설해 입주기업 규모를 40개사로 확대 운영한다. 뉴미디어 및 창조산업 분야 기업에게는 서면평가 시 가점 3점을 부여하는 특화 지원이 제공된다. 단, 기존 서울시 창업허브 입주 이력이 있거나 타 창업공간 지원 중인 기업은 신청이 제한된다.

최종 선정 결과는 4월 24일 발표될 예정이며, 입주는 5월부터 진행된다. 자세한 모집 내용 확인 및 신청은 스타트업플러스 누리집에서 가능하다.

이수연 서울시 경제실장은 "서울창업허브 창동은 창업 초기 기업의 성장을 지원하는 동북권 창업거점"이라며 "유망 스타트업이 이곳을 발판으로 한 단계 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

jycafe@newspim.com