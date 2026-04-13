해외 독립운동 사적지로 떠나는 학생 보훈답사…보훈부, 중·고생 830명 모집

AI 핵심 요약beta
- 국가보훈부가 13일 중고생 830명 대상 2026 국외 보훈사적지 답사 참가자를 22일까지 모집했다.
- 중국·일본 독립운동 사적 방문하며 항일정신 체험하고, 1994년 시작 프로그램 최대 규모로 확대했다.
- 5월 말부터 13차례 출발하며 전액 지원하고 안전 대책 마련했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
항공·숙박·식비 전액 지원, 전문가 동행
대학생 대상 미국 서부 답사도 5월 공모 예정
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부가 전국 중·고등학생 830명과 인솔 교사 13명을 대상으로 '2026년 국외 보훈사적지 답사' 참가자를 13일부터 오는 22일까지 공개 모집한다.
참가 학생들은 중국과 일본의 독립운동 거점을 직접 찾아 선열들의 항일정신을 체험하게 된다. 이번 프로그램은 광복 50주년이던 1994년 시작된 해외 보훈답사를 올해부터 기존 100~200명 규모에서 800명 이상으로 대폭 확대한 것이다. 코로나19로 중단됐던 2020~2021년을 제외하고 매년 이어져온 청소년 대상 해외 보훈 프로그램의 최대 규모 답사다.
이번 모집은 온라인 전용 누리집(ourbohun.co.kr)을 통해 진행되며, 일반전형(90%)과 보훈전형(10%)으로 구분해 추첨 방식으로 선발한다. 추첨은 오는 24일, 결과는 25일 발표된다. 참가비 일부를 제외한 항공료·숙박비·식비 등 전 체재비는 전액 지원된다.
답사 경로는 중국 3개 코스(상하이·항저우, 시안·충칭, 다롄·옌지)와 일본 1개 코스(도쿄)로 구성됐다. 상하이 임시정부 청사와 윤봉길 기념관, 충칭 임시정부 청사, 신흥무관학교, 윤동주 생가, 2·8독립선언지 히비야공원 등 주요 독립운동 사적을 방문할 예정이다.
5월 말부터 8월까지 총 13차례, 20개 팀(팀당 40명 내외)이 순차적으로 출발한다. 역사학자, 스토리텔러 등 전문가들이 동행해 현장 강의가 진행되며, 참가 학생들은 팀 단위 영상 제작이나 골든벨 OX퀴즈 등 체험형 프로그램도 수행한다.
보훈부는 참가 학생들의 안전을 위해 소방청과 협조해 응급구조사와 보훈병원 간호사를 동행시키고, 매일 건강검진과 학부모 24시간 연락체계를 구축할 계획이다.
권오을 보훈부 장관은 "선열들의 발자취를 직접 밟는 경험이 청소년들에게 살아있는 독립정신 교육이 될 것"이라며 "답사를 통해 대한민국의 미래를 이끌어갈 '새로운 보훈 세대'가 자라나길 기대한다"고 말했다.
한편, 보훈부는 청소년 프로그램에 이어 오는 5월 대학생·청년 대상 미국 서부 지역 독립운동 유적 답사 참가자 모집도 시작할 예정이다.
gomsi@newspim.com