코나아이·중앙일보, Web3 결제 생태계 구축 협력

AI 핵심 요약beta
- 코나아이가 13일 중앙일보와 Web3 기반 디지털 결제 서비스 협력을 밝혔다.
- 6월 26~27일 재테크 트렌드 페어에서 코나아이가 결제 시스템을 구축·운영한다.
- 중앙일보가 미디어 채널로 Web3 결제 경험을 홍보하며 생태계 확산을 도모한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 글로벌 핀테크 기업 코나아이는 중앙일보와 'Web3 기반 디지털 결제 서비스 도입 및 운영'을 위해 협력한다고 13일 밝혔다.
양사의 이번 파트너십은 오는 6월 26일부터 27일까지 서울 강남 SETEC 제1·2전시장에서 개최되는 '2026 재테크 트렌드 페어'에서 차세대 디지털 결제 경험을 제공하고 Web3 기반 결제 생태계를 확산하기 위해 마련됐다. 금융위원장과 주요 금융기관·협회, 기업 관계자 등이 참석하는 국내 최대 재테크 박람회를 첫 실증 무대로 삼아, 코나아이의 Web3 결제 기술과 중앙일보의 미디어 공신력을 결합한 새로운 디지털 금융 경험을 선보인다는 구상이다.
회사에 따르면 코나아이는 행사장 내 Web3 기반 디지털 결제 시스템의 구축 및 운영을 전담한다. 결제 인프라 설계, 사용자 계정·지갑 연동, 정산 프로세스 지원을 비롯해 참가자 대상 간편 결제 UX 제공, 이용 가이드 및 현장 운영 지원까지 담당한다.
특히 Web3 결제를 처음 접하는 일반 참가자들이 현장에서 자연스럽게 차세대 결제를 경험할 수 있도록 사용자 온보딩 전 과정을 밀착 지원한다. 코나아이는 전국 64개 지자체 지역화폐 플랫폼 운영을 통해 축적한 실물 결제 인프라 역량과 디지털 인증(DID), 블록체인 인프라(코나체인) 등 독자 기술을 이번 협력에 집약할 예정이다.
중앙일보는 자사 보유 채널을 활용해 코나아이의 디지털 결제 서비스와 Web3 기반 금융 경험을 폭넓게 알리고 협력 사업 브랜딩을 강화한다. 수십 년간 축적한 미디어 공신력과 폭넓은 독자 기반을 바탕으로, 새로운 금융 패러다임에 대한 사회적 이해와 수용을 높이는 역할을 수행한다.
중앙일보가 주최하는 재테크 트렌드 페어는 지난 2024년 첫 개최 이후 매년 금융위원장이 참석하는 국내 대표 금융 박람회로 자리잡았으며, 올해는 핀테크·Web3.0·가상자산·인공지능(AI) 분야를 전면에 내세우며 코나아이와의 협력을 통해 행사의 Web3 결제 의제를 더욱 강화할 계획이다.
이번 파트너십은 국내외 Web3 결제 제도화가 본격화되는 시점에 이뤄졌다는 점에서 주목된다. 미국은 지난해 7월 연방 차원의 스테이블코인 규율 체계인 지니어스법(GENIUS Act)을 제정했으며, EU 역시 암호자산시장법(MiCA)을 통해 디지털 자산 결제 제도화를 진행 중이다.
국내에서도 정부가 '2026년 경제성장전략'을 통해 원화 디지털 자산 및 토큰 증권(STO)의 제도권 편입과 디지털 자산 2단계 입법을 추진하고 있어 Web3 결제 인프라를 둘러싼 논의가 어느 때보다 활발하다. 양사는 이러한 흐름 속에서 실제 행사 현장이라는 실거래 환경에서 스테이블코인을 선 경험해볼 수 있는 Web3 결제를 실증함으로써 시장을 선도하고, 이를 발판으로 협력 범위를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.
조정일 코나아이 대표이사는 "이번 파트너십은 코나아이의 블록체인 기술과 결제 플랫폼 역량에 중앙일보의 미디어 공신력을 결합시켜 차세대 디지털 결제 경험을 실증하고 확산하는 첫걸음"이라며 "양사의 협력을 통해 Web3 결제가 특정 계층의 전유물이 아닌 누구나 일상에서 활용할 수 있는 금융 인프라로 자리잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.
nylee54@newspim.com