유은혜 예비후보 "동물매개치료 공교육 도입 검토…학생 마음 치유"

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이웅종 교수와 정책 간담회 개최...'보리'와 교감 위기 학생 정서 회복 방안 논의



[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 유은혜 경기도교육감 예비후보가 '강아지 대통령' 이웅종 교수를 만나 위기 학생들의 정서 회복을 위한 '동물매개치료'의 공교육 도입을 전격 검토하기로 했다.

이웅종 교수를 만나 위기 학생들의 정서 회복을 위한 '동물매개치료'의 공교육 도입을 전격 검토하기로 했다. [사진=유은혜 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

유 예비후보는 12일 반려동물 행동 전문가인 이웅종 동신대학교 석좌교수와 정책 간담회를 열고, 중독과 고립 등 심리적 위기를 겪는 학생들을 위한 맞춤형 치유 프로그램 도입 방안을 논의했다. 이날 자리에는 이 교수의 반려견 '보리'도 함께해 화기애애한 분위기를 더했다.

이웅종 교수는 37년간의 현장 경험을 바탕으로 설계한 ▲찾아가는 정서 회복 '하하하 프로젝트' ▲학생 참여형 '설레임 프로젝트' ▲학교 내 치유 프로그램 '꿈푸른학교, 똑딱 프로젝트' 등 실질적인 정책 모델을 제안했다.

동물매개치료(AAT)는 전문가와 치료 매개견이 함께 참여해 대상자의 사회적·정서적 기능을 향상시키는 전문적인 중재 활동이다. 최근 청소년들의 관계 단절과 불안 증세가 심화되는 상황에서 효과적인 정서 지원 대안으로 주목받고 있다.

유 예비후보는 이 같은 제안에 깊은 공감을 표하며 적극적인 도입 의사를 밝혔다. 유 후보는 "반려동물은 이제 우리 삶의 동반자"라며 "최근 학생들의 고립과 불안이 커지는 상황에서 동물과의 교감을 통한 정서적 치유는 더 이상 선택이 아닌 필수"라고 강조했다.

이어 "동물매개치료를 공교육 체계 안에 체계적으로 도입하는 방안을 적극 검토하겠다"며 "이를 통해 정서와 인성, 그리고 진로까지 연결되는 통합적인 교육 정책을 수립하겠다"고 덧붙였다.

유 예비후보는 정서 치유를 넘어 반려동물 산업의 성장세에 맞춘 직업 교육 강화 방안도 내놨다. 특성화고 및 대학과 연계해 반려동물 관련 진로·직업 교육을 확대함으로써 학생들이 미래 산업의 주역으로 성장할 수 있도록 지원하겠다는 구상이다.

반려동물 관련 진로·직업 교육을 확대함으로써 학생들이 미래 산업의 주역으로 성장할 수 있도록 지원하겠다는 구상이다. [사진=유은혜 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

유 예비후보는 "단순히 치유받는 아이를 넘어, 나중에는 타인을 치유할 수 있는 사람으로 성장시키는 것이 교육의 역할"이라며 "동물매개치료를 포함한 정서 회복 중심 정책으로 경기 교육의 새로운 변화를 이끌겠다"고 밝혔다.

beignn@newspim.com