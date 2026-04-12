수원시, '2026년 청소년의회' 청소년의원 37명 위촉

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초등학생 11명·중학생 17명·고등학생 9명...12월까지 조례·정책 제안 활동 등 참여

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 지난 11일 시청 중회의실에서 '2026년 수원시 청소년의회' 청소년의원 위촉식을 열고, 청소년의원 37명과 활동자문단 멘토 2명 등 총 39명에게 위촉장을 수여했다고 12일 밝혔다.

청소년의회 기념촬영 모습. [사진=수원시]

이번 청소년의회는 초등학생 11명, 중학생 17명, 고등학생 9명으로 구성됐다.

다문화가정 청소년과 이주배경 청소년도 포함돼 다양한 시각에서 정책을 제안할 수 있는 기반을 갖췄다.

올해로 8기를 맞은 수원시 청소년의회는 2018년부터 운영돼 온 수원시 대표 청소년 참여 기구다.

지난해에는 청소년의회가 제안한 정책 10건 가운데 '여성청소년 생리용품 보편지급'이 실제 반영됐다.

1건은 수용, 1건은 일부 수용되며 청소년 정책 제안의 실효성을 보여줬다.

청소년의원들은 12월까지 조례·정책 제안 활동을 비롯해 ▲청소년 축제 참여 ▲의견 수렴 ▲토론회, 워크숍 ▲정책 제안 교육 ▲지역 간 교류 활동 등에 참여한다.

단순한 행사 참여를 넘어 청소년의 눈높이에서 지역 현안을 발굴하고, 이를 시정에 반영할 수 있도록 의정 활동을 펼칠 예정이다.

수원시 관계자는 "청소년과 시민 모두에게 도움이 되는 방향으로 정책을 고민해 주길 바란다"며 "청소년들이 제안한 내용은 시정에 반영할 수 있도록 신중하게 검토하겠다"고 말했다.

이어 "의정의 주체로 나선 10대들의 제안이 지역 변화를 이끄는 계기가 되길 기대한다"고 덧붙였다.

ssamdory75@newspim.com