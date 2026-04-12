대구시, 초등 늘봄학교 1~2학년에 '국산 과일간식' 공급 시작

4월 13일부터 162개교 8천여 명 대상…주 2회 제철 과일 제공

HACCP 인증시설 전처리로 위생·안전 확보, 국산 과수 판로 확대

[대구=뉴스핌] 김용락 기자 = 대구광역시는 성장기 어린이의 건강한 식습관 형성과 국산 과수 농가의 판로 확대를 위해 오는 13일부터 '2026년 어린이 과일간식 지원사업'을 본격 시행한다. 이번 사업은 지역 162개 초등 늘봄학교에 참여하는 1~2학년 학생 8천여 명을 대상으로 하며, 사과·배·토마토 등 국산 과일·과채류를 간편하게 섭취할 수 있도록 컵 또는 파우치 형태로 제공한다.

특히 학생들에게 제공되는 과일은 식품안전관리기준(HACCP) 인증 업체에서 세척·절단 등 전처리 과정을 거쳐 위생적으로 공급된다. 대구시는 지난 3월 시설·장비, 작업공정 등에 대한 엄격한 심사를 통해 공급업체 2개소를 선정한 바 있다.

대구시는 초등 늘봄학교 1~2학년에 '국산 과일간식' 공급을 시작한다. 2026.04.12 yrk525@newspim.com

과일은 국내산 농산물 표준규격 '상' 등급 이상의 제철 품목으로 구성되며, 1회 제공량 150g 이내 분량을 주 2회 신청학교에 제공할 예정이다. 이번 사업은 가공식품 위주의 간식을 신선한 국산 과일·과채로 대체해 어린이들의 올바른 식습관 형성을 돕는 동시에, 국내 과수·과채 산업 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

박기환 대구광역시 경제국장은 "식약처 등 관계기관과 협력해 식품 안전과 위생 상태를 철저히 점검하고, 학교 현장의 의견을 적극 반영해 공급에 차질이 없도록 하겠다"며 "신선하고 품질 높은 과일을 안정적으로 제공해 어린이 건강 증진과 국산 농산물 소비 확대에 기여하겠다"고 말했다.

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