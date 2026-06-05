S-OIL, 성균관대∙GST와 AI 데이터센터 액침냉각 실증 협력 MOU 체결

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = S-OIL이 성균관대학교 슈퍼컴퓨팅센터, 글로벌스탠다드테크놀로지(GST)와 함께 AI 데이터센터용 액침냉각 기술 실증을 위한 업무협약을 5일 체결했다.

AI 확산으로 데이터센터의 전력 소비와 발열 문제가 증가하는 가운데 3사는 액침냉각유, 냉각장비, 고성능 컴퓨팅 운영 환경을 연계한 통합 실증을 추진한다.

S-OIL TS&D센터 [사진=에쓰오일]

성균관대 슈퍼컴퓨팅센터 내 고발열 GPU 서버 환경에서 액침냉각 실증 테스트가 진행될 예정이다. S-OIL은 액침냉각유 'e-쿨링 솔루션'을 공급하고 기술 자문을 담당한다. 성균관대는 GPU 서버와 실증 환경을 제공하며, GST는 냉각 장비 운영과 데이터 분석을 수행한다.

성균관대 슈퍼컴퓨팅센터는 국내 대학 중 가장 큰 규모의 GPU 자원을 보유하고 있다. GST는 반도체 공정용 가스 정화 및 온도 제어 장비 전문기업으로 액침냉각 장비 사업을 추진 중이다.

이번 협력은 성균관대가 과학기술정보통신부로부터 수주한 '컴퓨팅 자원집중형 인공지능 응용기술개발' 과제와 연계되며, 실증 및 연구는 2029년 5월까지 진행될 예정이다.

yuniya@newspim.com