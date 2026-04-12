영광군 민주당 지방의원 출마예정자들 "장세일 예비후보와 연대"

AI 핵심 요약beta
- 장세일 예비후보가 12일 지방의원 출마예정자들과 연대 체제를 공식화했다.
- 영광 제1·2선거구 광역·기초의원 예비후보들이 장 후보 지지 선언을 했다.
- 장 후보는 성과 중심 정치와 통합 화합을 약속하며 민주당 승리를 다짐했다.
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[영광=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 영광군수 후보 결선을 앞두고 장세일 예비후보를 중심으로 지방의원 출마예정자들의 결집 움직임이 나타났다.
정치권에선 경선 판세 재정립과 향후 본선 경쟁력에 영향을 미칠 가능성을 주목하고 있다.
12일 장세일 선거사무소에 따르면 전남광주통합특별시 지역 출마예정자들이 공동 입장을 내고 장 예비후보 중심의 연대 체제를 공식화했다.
이번 발표에는 영광 제1·2선거구 광역의원 예비후보와 영광군 기초의원 제1·2선거구, 비례대표 출마예정자 등이 함께했다.
참석자들은 "이번 선거는 영광의 미래를 위해 검증된 행정 역량과 경험을 가진 인물을 선택하는 과정"이라며 "장세일 후보는 지역 현안을 해결하고 민주당 승리를 이끌 준비된 인물"이라고 밝혔다.
이어 "영광은 에너지 중심도시 도약과 행정통합이라는 변곡점에 서 있다"며 "그동안 추진된 변화를 완성으로 이끌 일꾼이 필요한 시기"라고 강조했다.
이들은 '시작이 아닌 완성'이라는 구호를 내세워 장 후보를 성과 중심의 후보로 평가했고 이는 유권자 인식 전환을 겨냥한 전략적 메시지로 해석된다.
장세일 예비후보는 "지방의회는 군민의 삶을 함께 만들어가는 동반자"라며 "이번 결집은 영광의 변화를 멈추지 말라는 군민의 뜻으로 받아들인다"며 "성과로 증명하는 정치, 갈등보다 통합과 화합의 정치를 실현하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com