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2026.04.14 (화)
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[AI 부동산 투데이] 현대건설, 압구정5구역 '도촬' 혐의로 DL이앤씨 고소

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AI 핵심 요약

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  • 14일 포스코이앤씨가 서초 오티에르 반포 청약에서 710대1 경쟁률 기록했다.
  • 14일 정왕국 SR 사장이 코레일과 9월 통합 추진 의지 밝혔다.
  • 14일 현대건설이 압구정5구역 수주전서 DL이앤씨 도촬 혐의로 고소했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

4월 14일 AI가 꼽은 건설·부동산 이슈
오티에르 반포 최고 경쟁률 1180대 1
정왕국 SR 사장 "9월 철도 통합"
현대건설, 입찰 도촬 이유로 DL이앤씨 고소

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 2026년 4월 14일 건설·부동산 시장에서는 강남권 하이엔드 청약 열풍과 대형 재건축 수주전의 치열한 신경전이 눈길을 끌었습니다. 교통 업계에서는 철도 공기업 통합이라는 굵직한 변화가 예고됐습니다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 20억 차익 기대감에 '오티에르 반포' 청약 활황

포스코이앤씨의 하이엔드 브랜드가 적용된 서울 서초구 '오티에르 반포'가 1순위 청약에서 평균 710대 1의 높은 경쟁률을 기록했습니다. 한국부동산원 청약홈에 따르면 전일 진행된 일반공급 1순위 청약 결과, 43가구 모집에 총 3만540명이 신청했습니다. 전용 59㎡ B타입은 15가구 모집에 1만7713명이 몰려 1180대1이라는 최고 경쟁률을 나타냈습니다.

서울 서초구 신반포21차를 건축해 총 251가구 규모로 조성되는 이 단지는 분양가상한제를 적용받습니다. 당첨 시 약 20억원의 시세 차익을 거둘 수 있다는 기대감이 흥행으로 이어졌습니다. 전매제한 3년, 실거주 의무 2년 등의 조건이 있지만 강남권 입성과 프리미엄을 노리는 수요자들이 대거 몰린 것으로 풀이됩니다.

◆ 정왕국 SR 신임 사장 "코레일과 9월 통합 추진"

정왕국 에스알(SR) 신임 대표이사가 국토교통부 출입기자단 간담회를 열고 코레일과의 기관 통합을 올해 9월 1일까지 차질 없이 마무리하겠다는 의지를 밝혔습니다. 정 사장은 정부가 당초 연말에서 9월로 앞당긴 통합 로드맵을 준수하는 데 무리가 없다고 설명하며 합병 이후 운영 방향성에 대한 구상을 전했습니다.

브랜드 운영과 관련해 현실적인 여건을 고려할 때 양사가 각자의 독자 브랜드를 계속 유지하는 것은 어려울 것이라고 전망했습니다. 새로운 통합 브랜드를 출범하거나 한쪽 브랜드로 일원화해 사용하는 방안이 유력하게 검토될 것으로 보입니다. 지난 10년간 SRT가 코레일과의 경쟁을 통해 이뤄낸 요금 할인 및 효율성 향상 효과가 향후에도 지속되길 희망하며 마일리지 제도 도입 등 승객 부담 완화 방안을 모색하고 있습니다.

◆ 현대건설, 압구정5구역 '도촬' 혐의로 DL이앤씨 고소

총공사비만 1조4960억원에 달하는 서울 강남구 압구정5구역 재건축 사업 수주전에서 현대건설이 경쟁사인 DL이앤씨 관계자를 입찰 서류 무단 촬영 혐의로 경찰에 고소했습니다. 현대건설에 따르면 지난 10일 시공사 선정 입찰 마감 당일 양측의 서류 개봉 과정에서 DL이앤씨 직원이 소지한 볼펜형 카메라가 발각됐습니다.

조합 측이 사전에 사진 촬영 금지 수칙을 공지했음에도 불구하고 이를 어기고 입찰 정보가 담긴 서류를 몰래 촬영한 것입니다. 현대건설은 이번 사안이 공정성을 심각하게 훼손하는 중대한 위법 행위라고 판단해 강력한 법적 조치에 나섰습니다. DL이앤씨 측은 개인의 일탈이라는 입장을 밝히고 조합에 사과 공문을 전달한 것으로 알려졌습니다.

chulsoofriend@newspim.com

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김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53
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대통령 세종 집무실 15일 부지 공고 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반 시설인 대통령 세종 집무실 건립에 본격적으로 착수한다. 이규연 청와대 홍보소통수석비서관은 14일 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이재명 정부는 수도권 일극 체제를 극복하고 모든 지역이 고루 잘사는 대한민국을 만들기 위해 강도 높은 국가 균형 성장 정책을 펼치고 있다"며 "이중 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반인 대통령 세종 집무실을 조성하는 부지 조성공사를 15일 입찰공고 한다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com 대통령 세종 집무실 대상 부지는 35만㎡이며 사업비는 98억 원, 공사 기간은 14개월이다. 이 수석은 "이번 부지 조성 공사는 국가 균형 성장에 있어 상징적이고 중요한 의미를 지닌다"며 "행정수도 완성이라는 국민과의 약속을 문서에만 있는 계획이나 정치 구호로 두지 않고 현장에서 실천하는 첫 행동, 첫 삽이기 때문"이라고 강조했다. 정부는 부지 조성 공사와 함께 대통령 세종 집무실 설계 공모도 진행 중이며, 이달 말 당선작을 선정할 계획이다. 1년간 설계 과정을 거쳐 내년 8월 건축 공사에 들어간다. 이 수석은 "이재명 대통령은 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝히면서 '임기 내에 세종 집무실을 이용할 수 있게 신속하게 공사하라'고 지시했다"며 "당초 국민과의 약속대로 2029년 8월까지 세종 집무실에 입주할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다. 이를 통해 행정수도를 완성하고 국가 균형 성장 시대를 열어가겠다"고 약속했다. 대통령 세종 집무실 부지 앞쪽에는 국회의사당이 건립될 예정이다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com pcjay@newspim.com 2026-04-14 14:19

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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