[AI 부동산 투데이] 현대건설, 압구정5구역 '도촬' 혐의로 DL이앤씨 고소

4월 14일 AI가 꼽은 건설·부동산 이슈

오티에르 반포 최고 경쟁률 1180대 1

정왕국 SR 사장 "9월 철도 통합"

현대건설, 입찰 도촬 이유로 DL이앤씨 고소

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 2026년 4월 14일 건설·부동산 시장에서는 강남권 하이엔드 청약 열풍과 대형 재건축 수주전의 치열한 신경전이 눈길을 끌었습니다. 교통 업계에서는 철도 공기업 통합이라는 굵직한 변화가 예고됐습니다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 20억 차익 기대감에 '오티에르 반포' 청약 활황

포스코이앤씨의 하이엔드 브랜드가 적용된 서울 서초구 '오티에르 반포'가 1순위 청약에서 평균 710대 1의 높은 경쟁률을 기록했습니다. 한국부동산원 청약홈에 따르면 전일 진행된 일반공급 1순위 청약 결과, 43가구 모집에 총 3만540명이 신청했습니다. 전용 59㎡ B타입은 15가구 모집에 1만7713명이 몰려 1180대1이라는 최고 경쟁률을 나타냈습니다.



서울 서초구 신반포21차를 건축해 총 251가구 규모로 조성되는 이 단지는 분양가상한제를 적용받습니다. 당첨 시 약 20억원의 시세 차익을 거둘 수 있다는 기대감이 흥행으로 이어졌습니다. 전매제한 3년, 실거주 의무 2년 등의 조건이 있지만 강남권 입성과 프리미엄을 노리는 수요자들이 대거 몰린 것으로 풀이됩니다.

◆ 정왕국 SR 신임 사장 "코레일과 9월 통합 추진"

정왕국 에스알(SR) 신임 대표이사가 국토교통부 출입기자단 간담회를 열고 코레일과의 기관 통합을 올해 9월 1일까지 차질 없이 마무리하겠다는 의지를 밝혔습니다. 정 사장은 정부가 당초 연말에서 9월로 앞당긴 통합 로드맵을 준수하는 데 무리가 없다고 설명하며 합병 이후 운영 방향성에 대한 구상을 전했습니다.



브랜드 운영과 관련해 현실적인 여건을 고려할 때 양사가 각자의 독자 브랜드를 계속 유지하는 것은 어려울 것이라고 전망했습니다. 새로운 통합 브랜드를 출범하거나 한쪽 브랜드로 일원화해 사용하는 방안이 유력하게 검토될 것으로 보입니다. 지난 10년간 SRT가 코레일과의 경쟁을 통해 이뤄낸 요금 할인 및 효율성 향상 효과가 향후에도 지속되길 희망하며 마일리지 제도 도입 등 승객 부담 완화 방안을 모색하고 있습니다.

◆ 현대건설, 압구정5구역 '도촬' 혐의로 DL이앤씨 고소

총공사비만 1조4960억원에 달하는 서울 강남구 압구정5구역 재건축 사업 수주전에서 현대건설이 경쟁사인 DL이앤씨 관계자를 입찰 서류 무단 촬영 혐의로 경찰에 고소했습니다. 현대건설에 따르면 지난 10일 시공사 선정 입찰 마감 당일 양측의 서류 개봉 과정에서 DL이앤씨 직원이 소지한 볼펜형 카메라가 발각됐습니다.



조합 측이 사전에 사진 촬영 금지 수칙을 공지했음에도 불구하고 이를 어기고 입찰 정보가 담긴 서류를 몰래 촬영한 것입니다. 현대건설은 이번 사안이 공정성을 심각하게 훼손하는 중대한 위법 행위라고 판단해 강력한 법적 조치에 나섰습니다. DL이앤씨 측은 개인의 일탈이라는 입장을 밝히고 조합에 사과 공문을 전달한 것으로 알려졌습니다.

chulsoofriend@newspim.com