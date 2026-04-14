"MZ가 주도하는 청약 시장"…30대 이하 당첨자 60% 넘어

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한국부동산원 연령별 청약 당첨자 분석

올 1~2월 청약 당첨자 10명 중 6명은 30대 이하

신생아 우선 공급·저금리 대출 등 정책 효과에

소형 평수 공급 확대 맞물려

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 올 초 전국 아파트 청약 시장에서 30대 이하 당첨자 비율이 사상 처음으로 60%를 넘어섰다. 정부의 출산 가구 우대 정책과 저금리 대출 지원, 소형 아파트 공급 확대가 맞물리면서 젊은 세대의 내 집 마련 진입 장벽이 낮아진 결과로 분석된다.

서울 중구 남산에서 바라본 서울 시내 아파트의 모습. [사진=뉴스핌DB]

14일 부동산 리서치업체 '리얼투데이'가 한국부동산원의 일반분양 단지 기준 연령별 청약 당첨자 정보를 분석한 결과, 올 1~2월 전국 청약 당첨자 총 7365명 가운데 30대 이하 비중은 61.2%(4507명)로 확인됐다.

2020년 2월 관련 통계 집계가 시작된 이후 가장 높은 수치다. 그동안 1~2월 기준 30대 이하 당첨 비율은 최저 46.5%에서 최고 58.7% 수준이었다. 연간 통계로도 줄곧 50%대 초중반에 머물러 왔다.

시장 전문가들은 이 같은 현상의 원인으로 누적된 부동산 정책 효과를 지목했다. 2024년 3월부터 시행된 '신생아 우선 공급' 제도가 본격적인 영향을 미친 것으로 파악된다. 신혼부부 및 생애최초 특별공급 물량에서 출산 가구를 먼저 배정해 당첨 확률이 올라갔고, 이에 따라 대기 중이던 젊은 수요층이 대거 당첨 명단에 이름을 올렸다.

다양한 정부 지원 대출을 통한 자금 조달의 용이성도 작용했다. 30대 이하는 주택도시기금의 디딤돌대출을 비롯해 신혼부부 전용구입자금, 신생아특례 디딤돌대출 등을 이용할 수 있다. 분양가가 꾸준히 오르는 상황에서도 저금리 대출을 활용해 자금 부담을 덜어낸 것이다.

전용 60㎡ 이하 소형 아파트의 공급 비중이 커진 점 역시 긍정적 요인으로 꼽힌다. 올해 1~2월 전국 일반공급 물량 총 3910가구 중 60㎡ 이하는 1119가구로 전체의 28.6%를 차지했다. 전년 동기(11.0%) 대비 2배 이상 급증했다. 분양가 총액 부담이 상대적으로 적은 소형 주택이 늘어나면서 이를 노리는 청년층에게 더 많은 기회가 돌아갔다.

구자민 리얼투데이 연구원은 "저금리 정책 대출을 지렛대 삼아 30대 이하 수요자들이 청약 시장에서 과거보다 한층 적극적으로 내 집 마련을 시도하고 있다"고 설명했다.

chulsoofriend@newspim.com