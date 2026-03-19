[AI 부동산 투데이] 수도권 입주 물량 12년 만에 최저치…공급 절벽 '코앞'

3월 19일 AI가 꼽은 건설·부동산 이슈

올해 수도권 입주 10.6만가구 그쳐

주거 편의성 높은 대단지에 통장 몰려

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 2026년 3월 19일 부동산 시장에서는 수도권 지역의 새 아파트 입주 물량이 급감하며 향후 주택 공급 가뭄에 대한 우려가 커졌습니다. 이른바 '옥석 가리기' 현상이 심화하면서 '똘똘한 한 채'를 선점하기 위한 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 역세권 아파트 불패 공식…청약 흥행 70% 차지

부동산 시장의 불확실성이 커지는 가운데, 지하철역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 단지의 인기는 꾸준하게 이어지는 모습이다. 부동산 정보업체 '부동산R114'에 따르면 지난해 전국 1순위 청약경쟁률 상위 20개 단지 중 70% 이상이 지하철역 도보권(예정 포함)에 위치한 것으로 나타났습니다.

도보 전철 이용이 가능한 입지가 실수요자들에게 변함없는 관심을 받으며 청약 흥행을 주도하고 있음을 보여줍니다. 역세권 단지는 뛰어난 교통 접근성을 바탕으로 출퇴근 시간을 단축할 수 있어 직주근접을 선호하는 직장인 수요가 탄탄하게 뒷받침된다는 평가입니다. 역 주변으로 형성되는 상업 시설과 풍부한 생활 인프라를 편리하게 누릴 수 있어 주거 만족도가 높게 형성됩니다.

◆ 커뮤니티·관리비 장점 '1000가구 이상' 대단지 쏠림

아파트 분양 시장에서 규모가 큰 대단지로 청약 수요가 몰리는 현상도 뚜렷해지고 있습니다. 지난해 1000가구 이상 대단지는 전국에 총 54개 단지가 분양해 총 38만8128명이 청약했습니다. 중소 규모 단지보다 분양 물량 자체는 적었음에도 실제 청약 통장은 대규모 단지에 압도적으로 집중된 모습입니다.

대단지 아파트는 넓은 대지 면적을 바탕으로 단지 내 조경 시설과 다채로운 커뮤니티 시설이 잘 갖춰져 있어 쾌적한 주거 환경을 제공합니다. 가구 수가 많은 만큼 공용 관리비 부담을 상대적으로 줄일 수 있다는 점도 실수요자들의 선택을 이끄는 주요 요인입니다. 입주민 규모에 맞춰 주변 상권과 교통망 등 각종 인프라가 빠르게 확충될 가능성이 커서 향후 지역 랜드마크 단지로 자리 잡을 것으로 기대됩니다.

◆ 수도권 집들이, 12년 만에 최저…공급 절벽 현실화

수도권 부동산 시장에는 아파트 입주 가뭄이 본격화하며 공급 절벽에 대한 우려가 커지고 있습니다. 2026년 수도권(서울·경기·인천) 입주 예정 물량은 총 10만6305가구로, 2014년(10만3705가구) 이후 12년 만의 최저 수준으로 나타났습니다.



원자재 가격 상승과 프로젝트파이낸싱(PF) 위축 등으로 인허가 및 착공 실적이 줄어든 여파가 실제 입주 물량 감소로 직결되고 있습니다. 서울과 수도권 주요 지역을 중심으로 신축 아파트 공급이 턱없이 부족해지면서 기존 주택 시장은 물론 전세 시장에도 불안 요인으로 작용할 전망입니다. 새 아파트에 대한 희소성이 갈수록 부각되면서, 청약 대기자들은 시장 상황이 더 악화하기 전에 경쟁력을 갖춘 알짜 단지를 선점하려는 움직임을 보이고 있습니다.

chulsoofriend@newspim.com