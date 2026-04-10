밀양시, 파머스마켓 운영자 '밀크닉' 최종 선정…농산물 소비 활성화

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밀크닉', 컵과일과 샐러드 판매 서비스



[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 유휴공간 활용과 시설 활성화에 박차를 가하고 있다.

시는 선샤인 밀양 테마파크 내 파머스마켓 판매센터의 운영자 공개모집을 통해 '밀크닉'을 최종 선정했다고 10일 밝혔다.

선샤인 밀양 테마파크 내 파머스마켓 판매센터 내부 전경[사진=밀양시] 2026.04.10

사업계획의 적정성, 운영 역량, 지역 농축산물 활용계획 등을 종합 심사해 적격 운영자를 선정했다고 시 관계자는 설명했다.

'밀크닉'은 지역 신선 농산물을 활용한 컵과일, 샐러드, 도시락 등 간편식 판매와 피크닉 세트 대여 서비스를 결합한 콘텐츠 운영으로 높은 평가를 받았다. 시는 이를 통해 파머스마켓의 체류시간 확대와 소비 촉진 효과를 동시에 기대하고 있다.

시는 운영자 선정에 따라 6월 개장을 목표로 시설 정비를 신속히 추진 중이다. 입점 업체가 안정적으로 운영할 수 있도록 환경 개선과 행정 지원을 병행해 조속한 정상 운영 기반을 마련할 방침이다.

파머스마켓은 지역 농산물 직매장과 주말 직거래 장터를 중심으로 합리적인 가격과 신선한 품질로 소비자 만족도가 높다. 최근 이용객 증가와 함께 매출도 꾸준히 상승하고 있으며 농산물 판매와 외식·체험 기능이 결합된 복합 공간으로 역할이 확대되고 있다.

시 관계자는 "유휴공간에 활력을 불어넣고 지역 농산물 소비 확대와 관광객 유입을 동시에 이끌 수 있는 공간으로 조성할 것"이라며 "지역 농산물 판로 확대와 관광 활성화를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

선샤인 밀양 테마파크는 농촌 체험과 관광, 힐링이 결합된 복합 관광단지로 농촌테마공원·스포츠파크·반려동물지원센터·네이처에코리움·파머스마켓 등 다채로운 시설을 갖춘 체류형 관광지다.

news2349@newspim.com