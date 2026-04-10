청주국제공항 올 1분기 매월 이용객 40% ↑...지난달 44만명 이용

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주국제공항이 올 1분기 3개월간 매월 40% 이상의 이용객 증가율을 기록하며 역대급 성장세를 보였다.

한국공항공사 항공통계 자료에 따르면 지난 3월 이용객은 총 44만 명으로 전년 동월 대비 41.1% 증가했다.

청주국제공항. [사진 = 뉴스핌DB]

전월 국제선 이용객은 21만 명으로 78.4% 늘면서 전국 공항 중 국제선 증가율 1위를 기록했다. 국내선 또한 23만 명이 이용하며 17.7% 증가세를 보였다. 이 같은 성장은 일본 및 동남아 노선 확충의 결과로 분석된다.

3월 항공기 운항 편수는 작년 2024편에서 약 42% 증가한 2884편으로 늘어났다. 이러한 통계는 청주공항의 이용객 수요에 맞춘 발 빠른 공급 전략이 효과를 보고 있음을 보여준다.

하지만 4월부터는 중동 정세의 불안정성으로 인해 성장세가 변수가 될 전망이다. 중동 사태로 유류할증료가 급등하면서 여행객의 부담이 커지고 있으며 일부 항공사의 운항 횟수 조정도 있을 예정이다.

충북도는 이에 따른 이용객 추이를 면밀히 주시하고 있다. 김민정 충북도 균형발전과장은 "1분기 내내 이어진 40%대 성장률은 청주공항이 수도권과 중부권을 아우르는 핵심 거점 공항으로 안착했음을 증명하는 것"이라며 "고유가 등 리스크를 관리하고 정책적 지원을 통해 지속적인 성장세를 이어가겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com