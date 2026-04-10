전주 판소리 완창무대 성료…전통의 울림 이어가

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5주간 5대 판소리 완창…시민·관광객 발길 이어져

젊은 소리꾼 참여 확대…판소리 세대교체 흐름 확인

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시를 대표하는 판소리 공연 콘텐츠 '2026 전주 판소리 완창무대'가 시민들의 호응 속에 막을 내렸다.

전주시는 지난달 14일부터 5주간 매주 토요일 우진문화공간 예술극장에서 열린 이번 공연이 오는 11일 박록주제 흥보가를 끝으로 성황리에 마무리됐다고 10일 밝혔다.

판소리 완창무대[사진=전주시] 2026.04.10 lbs0964@newspim.com

올해 완창무대에서는 동초제 수궁가, 김세종제 춘향가, 박봉술제 적벽가, 강산제 심청가, 박록주제 흥보가 등 다섯 바탕이 차례로 공연돼 판소리의 깊은 정서와 서사를 전달했다.

특히 올해로 10회를 맞은 공연은 사전예매 시스템 도입과 온·오프라인 홍보 강화로 전주시민은 물론 관광객과 국악 관계자, 학생 등 다양한 관객층의 참여를 이끌어냈다.

공연장에서는 관객들이 '얼씨구', '좋다' 등의 추임새로 호응하며 소리꾼과 고수가 함께 호흡하는 무대를 만들어 판소리 특유의 흥을 더했다. 또한 올해는 젊은 소리꾼들의 참여가 늘어나며 판소리 세대교체 흐름이 뚜렷하게 나타났다는 평가다.

전주시는 내년에도 전통 계승과 발전을 이어갈 수 있도록 완성도 높은 판소리 공연을 지속적으로 선보일 계획이다.

최미영 전주시 문화정책과장은 "판소리의 본향인 전주의 위상을 높이고 전통문화의 가치를 널리 알릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com