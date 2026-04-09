전재수, 결선 없이 민주당 부산시장 후보로…이재성에 승리

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 9일 부산시장 후보로 전재수 의원을 선출했다.
- 전 의원이 경선에서 과반 득표해 이재성 전 위원장을 제치고 최종 확정됐다.
- 과거 낙선 끝에 3선 의원 된 전 의원은 이재명 정부서 해수부 장관도 지냈다.
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이재성 전 위원장 꺾었다
과반 득표로 결선 없이 선출
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 더불어민주당이 다가오는 6·3 지방선거의 부산시장 후보로 전재수 의원(부산 북구갑)을 최종 선출했다.
9일 소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 여의도 중앙당사에서 부산시장 본경선 개표 결과를 공개하며 이 같이 밝혔다. 지난 2일 출사표를 던진 전 의원은 이재성 전 부산시당위원장과 2인 대결로 치러진 이번 경선에서 과반을 득표해 별도의 결선 없이 최종 후보 자리를 꿰찼다.
경남 의령에서 태어난 전 의원은 보수 성향이 짙은 부산에서 활동하는 민주당의 유일한 현역 국회의원이다. 과거 참여정부 시절에는 대통령 배우자를 보좌하는 제2부속실장을 비롯해 국정상황실과 경제수석실 행정관을 거쳤다.
그의 정치 여정이 처음부터 순탄했던 것은 아니다. 2006년 지방선거 당시 부산 북구청장 선거에 나섰다가 고배를 마셨고, 이어지는 18대와 19대 총선에서도 연달아 낙선하는 아픔을 겪었다. 2016년 제20대 총선에서 부산 북구갑 지역구에 출마해 처음 국회 문턱을 넘은 뒤, 22대 국회까지 내리 3선 고지에 오르는 저력을 보였다.
최근 이재명 정부 출범과 함께 초대 해양수산부 장관으로 발탁되기도 했다. 장관 재직 시절에는 해양수산부의 부산 이전 추진 등을 주요 성과로 남겼다는 평가를 받는다.
chulsoofriend@newspim.com