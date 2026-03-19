'통일교 금품 의혹' 전재수, 합수본 첫 출석…"빠른 시일 내 결론 나오길"

현금 2000만원·명품시계 수수 혐의…배우자도 전날 참고인 조사
부산시장 출마 선언 후 첫 소환…임종성·김규환 이어 세 번째
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 전재수 더불어민주당 의원이 19일 정교유착 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부(합수본) 소환조사에 처음으로 출석했다. 전 의원은 출석에 앞서 "빠른 시일 내 결론이 나오길 기대한다"고 밝혔다.
전 의원은 이날 오전 10시께 합수본 사무실이 있는 서울 서초구 서울고검에 출석해 "참으로 할 일이 많은데 아까운 시간이 흘러가고 있다"며 이같이 말했다.
그러면서 "이날 조사에 성실히 임하겠다"고 덧붙였다.
다만 '해저터널 등 통일교 현안 청탁이 있었는지', '부산에서 통일교 행사에 참석했는지' 등 질문에는 아무 말 없이 건물 안으로 들어갔다.
전 의원은 통일교 금품 수수 의혹을 받는 피의자 신분이다. 그는 2018년 통일교 측으로부터 현금 2000만원과 1000만원 상당의 명품시계를 수수한 혐의를 받는다.
해당 의혹은 윤영호 전 통일교 세계본부장이 지난해 8월 김건희 특검팀에 2018년부터 전 의원 등 5명의 정치인에게 금품을 건넸다고 진술하면서 드러났다.
합수본은 통일교 측이 한·일 해저터널 등 교단 숙원사업을 추진하기 위해 이 같은 대가성 로비를 했다고 의심하고 있다.
앞서 합수본은 전날 오후 전 의원의 배우자인 최모 씨를 참고인으로 불러 조사했다. 지난 2월부터 함께 금품을 받았다고 알려진 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원에 대해서도 각각 두 차례 피의자 조사를 진행했다.
합수본은 이날 전 의원을 상대로 윤 전 본부장 등 통일교 측으로부터 통일교 현안 관련 청탁과 함께 금품을 받은 사실이 있는지 등을 조사할 전망이다.
한편 전 의원은 오는 6월 지방선거에서 부산시장 출마를 선언한 상태다. 지난 13일 6·3 지방선거 부산시장 민주당 예비후보로 등록했다.
yek105@newspim.com