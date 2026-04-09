윤호중 행안 장관 "가짜뉴스는 민주주의 훼손 중대…무관용 대응"

AI 핵심 요약beta
- 윤호중 행안부 장관이 9일 가짜뉴스 TF 회의를 주재했다.
- 중동전쟁 관련 가짜뉴스를 국정 혼란 야기 범죄로 규정했다.
- 무관용 원칙으로 강력 대응하고 민생 안정 대책을 점검했다.
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[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 중동전쟁과 관련한 가짜뉴스 확산을 두고 "국정 혼란을 야기하고 민주주의의 근간을 훼손하는 중대한 범죄행위"라며 무관용 원칙에 따른 강력 대응 방침을 밝혔다.
9일 행정안전부에 따르면 윤 장관은 이날 오후 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부를 방문해 '허위정보 유포 대응 태스크포스(TF)' 회의를 주재하며 "가짜뉴스의 최초 생성자부터 조직적 유포 행위까지 무관용 원칙에 따라 강력 대응할 것"이라고 말했다.
윤 장관은 중동전쟁을 계기로 온라인상에서 확산된 대표적 가짜뉴스 사례로 ▲울산 석유비축기지 원유 90만 배럴 북한 유입 ▲종량제 봉투 가격 인상 ▲정부 달러 강제매각 실시 ▲4대 시중은행 환전 규모 제한 등을 언급했다.
그는 회의 모두발언에서 "전시 상황에서 가짜뉴스를 퍼뜨리는 것은 군사적으로 반란행위와 다름없다고 생각한다"며 "이를 방치하는 것은 국가의 직무유기라고 봐야 할 것"이라고 강조했다.
이어 "지방선거가 두 달 앞으로 다가온 상황에서 가짜뉴스나 허위정보 유포 등 정당 민주주의를 위협하는 흑색선전에 대해서도 무관용 원칙을 확고히 해야 한다"고 덧붙였다.
윤 장관은 중동전쟁을 빙자해 항공편 취소 및 재예약, 중동 난민 성금 모금 등을 유도하는 피싱·스미싱 범죄에 대한 대책 마련도 경찰에 당부했다.
회의 이후 서울 구로구 남구로시장을 찾아 서울시와 구로구 등 지방정부의 비상경제 대응 상황을 점검하고 상인회 등 현장 관계자들과 생활물가와 민생 안정 대책에 대한 의견을 들었다.
그는 "비상경제 상황에서 사회 불안을 부추기고 서민들의 장바구니 물가를 위협하는 행위 역시 결코 가볍게 볼 수 없다"며 "지방정부와 유관기관이 긴밀히 협력해 중동전쟁으로 국민의 일상생활에 불편이 없도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
pmk1459@newspim.com