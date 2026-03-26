안성시, 중동전쟁 장기화 속 에너지 절약 공공·민간 부문 강화

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 중동지역 전쟁 장기화로 인한 자원안보 위기 심화에 대응하기 위한 긴급회의를 26일 개최했다.
시에 따르면 전쟁 직후 '지역경제 및 민생안전 대응 TF'를 구성한 데 이어 지난 18일 원유 관련 자원안보 위기경보가 주의 단계로 격상되면서 선제적 대응 체계를 가동 중이다.
이날 회의에는 김보라 안성시장을 비롯한 시청 관계자들이 참석해 부서별 에너지 위기 대응 계획과 실행 방안을 논의했다.
이에 따라 시는 공공부문에서 에너지 절감 실천을 선도하기 위해 시청 및 읍면동 행정복지센터의 전기 사용량을 전년 대비 3% 줄이는 목표로 점심시간 사무실 소등, 복도 조명 50% 소등, 엘리베이터 저층 운행 제한 등을 시행하기로 했다.
또한 시청과 읍면동 행정복지센터 공무원 차량 1380여 대에 승용차 5부제를 시행하고 이행 여부를 철저히 관리하는 한편 카풀 운영과 대중교통 이용도 적극 유도하기로 했다.
아울러 민간 부문 참여도 확대하기 위해 지역 내 공동주택 단지, 민간단체, 소상공인연합회, 종교단체 등과 에너지 절감 협력체계를 구축하고, SNS·전광판·IPTV 등을 통해 생활 속 실천 수칙을 홍보할 예정이다.
김보라 시장은 "중동 정세 불안 장기화로 에너지 수급 리스크가 커지고 있다"며 "공공부문이 솔선수범해 강도 높은 절감 정책을 추진하고, 안성 특성을 반영해 시민과 함께 에너지 절약 문화를 확산시키겠다"고 말했다.
이어 김 시장은 "에너지 절약은 행정만의 노력이 아닌 시민 참여로 완성된다"며 "가정과 일터에 많은 참여를 부탁한다"고 당부했다.
시는 국제 에너지 시장 동향을 면밀히 모니터링하며 상황 변화에 따라 추가 대응책을 신속히 마련할 계획이다.
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