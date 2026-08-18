오에스피, 美 반려동물 산업 박람회 '슈퍼주 2026' 참가

AI 핵심 요약beta
- 오에스피가 18일 미국 슈퍼주 2026에 참가했다.
- 인디고·인디고 펫 오리진으로 현지 바이어와 상담했다.
- 미주 수출 확대와 유통망 구축을 가속한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 프리미엄 K-펫푸드 전문기업 오에스피가 미국 라스베이거스에서 개최된 세계 최대 규모의 반려동물 산업 박람회 '슈퍼주 2026'에 참가했다고 18일 밝혔다.
오에스피는 한국관으로 참가해 대표 브랜드 '인디고'와 '인디고 펫 오리진' 라인업을 선보였다. 모기업 우진비앤지의 제약·바이오 기술력을 적용한 특허 유산균 기능성 사료와 유기농 라인업을 중심으로 현지 대형 유통 채널 및 바이어들과 공급 협의를 진행했다.
회사에 따르면 약품 수준의 연구개발과 최고급 원료 구성으로 제품력을 인정받으며 현지 바이어들의 긍정적인 반응을 얻었다. 슈퍼주는 북미 지역을 대표하는 반려동물 B2B 전시회로 글로벌 유통업체와 주요 바이어들이 신제품을 발굴하고 비즈니스 파트너십을 체결하는 행사다.
자체 브랜드 '인디고'는 2023년 출시 이후 최근 매출 비중이 30% 후반대까지 높아졌다. 특히 수출 비중이 50% 가까이 올라서며 수익성 개선과 매출 성장이 동시에 진행 중이다.
오에스피는 이번 박람회에서 중미 지역으로 사업 영역을 확장하기 위한 현지 파트너사 발굴 및 수출 상담을 다수 진행했다. 최근 한-캐나다 펫푸드 검역 협상 타결로 북미 수출 문호가 넓어진 만큼, 박람회 성과를 바탕으로 미주 시장 진출을 가속화할 계획이다.
오에스피 관계자는 "유기농·기능성 펫푸드가 글로벌 선진 시장에서도 충분한 경쟁력을 갖추고 있음을 재확인했다"며 "박람회 기간 도출된 피드백과 바이어 네트워크를 바탕으로 실질적인 수출 계약을 이끌어내고 미주 전역을 잇는 유통망을 구축하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com