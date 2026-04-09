신탄진 공항길 넓힌다…대전 대덕구, 철도 연계 공항버스 활성화

AI 핵심 요약beta
- 대덕구가 9일 한국철도공사 대전철도차량정비단과 인천공항버스 활성화 업무협약을 체결했다.
- 철도 이용객 대상 공항버스 홍보와 운행정보 제공으로 접근성을 개선한다.
- 신탄진역 맞은편에서 하루 4회 왕복 운행하며 앱 예매가 가능하다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 대덕구가 철도 이용객까지 연계한 공항버스 활성화에 나서며 신탄진 지역 공항 접근성 개선에 속도를 낸다.
대덕구는 한국철도공사 대전철도차량정비단과 인천공항버스 이용 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다. 이번 협약은 철도 이용객과 공항버스를 연결해 대중교통 편의를 높이기 위한 취지다.
그동안 대덕구는 대덕산업단지관리공단, 한국타이어앤테크놀로지 대전공장, KT&G 대전공장 등과 협력을 이어오며 공항버스 이용 기반을 넓혀왔다. 이번에는 철도 이용객까지 연계 대상을 확대해 실질적인 이용 증가를 유도한다는 계획이다.
양 기관은 철도 이용객 대상 공항버스 홍보 및 안내, 차량정비단 내 홍보매체를 활용한 운행정보 제공, 이용 의견 수렴 및 개선사항 공유 등 협력을 추진한다.
이에 따라 공항버스 이용 접근성이 개선되고 지역 주민과 근로자의 이동 편의도 함께 높아질 것으로 기대된다.
대전철도차량정비단장은 "철도 이용객들이 보다 편리하게 공항버스를 이용할 수 있도록 적극 협력하겠다"고 밝혔으며 대덕구 관계자는 "이용 계층을 확대해 교통 편의를 지속적으로 높이겠다"고 말했다.
한편 신탄진 인천공항버스는 오전 3시 20분 첫차를 시작으로 하루 4회(왕복 8회) 운행되며 승차권은 '버스타고' 또는 '티머니GO' 앱에서 예매할 수 있다. 승차 장소는 신탄진역 맞은편이다.
nn0416@newspim.com