대전 대덕구, 적극행정 우수기관 선정...골목상권 활성화 인정

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 대덕구는 '2026년 지방자치단체 적극행정 종합평가'에서 대전 자치구 중 유일하게 우수기관으로 선정됐다고 3일 밝혔다.

이번 평가는 행정안전부가 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 ▲제도개선 ▲적극행정 활성화 노력 ▲이행성과 ▲체감도 등 적극행정 전반을 종합적으로 평가해 우수기관을 선정하는 제도다.

대전 대덕구청 전경. [사진=대전 대덕구]

대덕구는 ▲제도개선 ▲기관장의 적극행정 실행역량 ㅍ성과창출 노력 ▲우수공무원 선발 및 인센티브 부여 ▲공무원 인식도 등 주요 지표 전반에서 고르게 높은 점수를 받았다.

특히 적극행정 실행계획 수립과 제도개선, 성과 중심 보상체계 운영 등을 통해 조직 전반에 적극행정 문화가 정착된 점과 이를 기반으로 주민 체감 성과를 창출한 점이 긍정적인 평가를 받았다.

대표적 사례로 구는 '골목형상점가 기준 및 지정에 관한 조례'를 개정해 규제를 완화하고 골목형상점가를 지정함으로써 지역상권 활성화 기반을 마련했다.

또 전통시장 및 상점가 공영주차장 12곳(689면)을 상인조직 중심으로 운영 전환하고, 시설현대화 및 주차환경 개선 공모사업을 통해 총 37억원 규모의 국·시비를 확보했다.

대덕구 관계자는 "4년 연속 적극행정 우수기관 선정은 구민 편익 증진을 위해 지속적으로 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 현장 중심의 적극행정을 통해 구민이 체감할 수 있는 행정서비스를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

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