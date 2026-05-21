다카이치, 개헌 의지 재확인..."국회서 결단 위한 논의 추진"

AI 핵심 요약beta
- 다카이치 사나에 일본 총리가 20일 개헌 추진 의지를 재차 밝혔다.
- 자민당과 개헌 우호 정당들은 내년 당대회 전 발의 윤곽 마련을 목표로 논의를 가속했다.
- 일본 정치권은 자위대 명기·비상사태 조항 신설 등을 중심으로 개헌과 국민투표 실현을 추진 중이다.
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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 다카이치 사나에 일본 총리가 개헌 추진 의지를 다시 한 번 강하게 드러냈다. 집권 자민당과 개헌 우호 세력을 중심으로 국회 발의와 국민투표를 향한 움직임이 속도를 내는 모습이다.
NHK에 따르면 다카이치 총리는 20일 새로운 헌법 제정을 목표로 하는 초당파 국회의원 단체 회의에 보낸 영상 메시지에서 "헌법은 시대적 요구에 맞춰 정기적으로 개정돼야 한다"며 "각 당의 협력을 얻어 국회에서 결단을 위한 논의를 추진해 나가겠다"고 밝혔다.
특히 다카이치 총리가 "결단을 위한 논의"를 강조한 것은 단순한 헌법 논의를 넘어 실제 개헌 발의와 국민투표 절차를 염두에 둔 발언으로 해석된다.
일본 정치권에서는 자민당이 내년 당대회 전까지 개헌 발의의 윤곽을 마련하려 한다는 관측이 나오고 있다.
이날 회의에는 자민당과 일본유신회, 국민민주당 등 개헌에 비교적 적극적인 정당 인사들이 참석해 개헌 추진 필요성을 한목소리로 강조했다.
집권 자민당의 나카소네 히로후미 전 외무상은 "시대에 맞는 헌법으로 고쳐 나가야 한다"며 "개헌을 통해 국가의 모습을 다음 세대에 넘겨주는 것이 우리의 책임"이라고 말했다.
자민당과 연립 정권을 구성하고 있는 일본유신회의 후지타 후미타케 공동대표는 "국민투표 실현까지 이제 한 걸음 남았다"며 개헌 추진을 위한 협조를 요청했다.
국민민주당의 다마키 유이치로 대표도 "내년 자민당 당대회까지 발의의 윤곽을 마련하겠다는 다카이치 총리의 발언은 무겁다"며 "그 일정에 맞춰 추진하고 싶다"고 밝혔다.
일본 헌법 개정을 위해서는 중·참의원 각각 3분의 2 이상의 찬성과 국민투표 과반 찬성이 필요하다. 자민당은 자위대 명기와 비상사태 조항 신설 등을 중심으로 개헌 논의를 추진하고 있다.
goldendog@newspim.com