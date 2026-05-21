[6·3 재보선] '북구갑' 하정우, 한동훈 겨냥 "쌈박질은 서울서 하라…나는 일할 것"

AI 핵심 요약beta
- 하정우 민주당 부산 북구갑 후보가 21일 출정식에서 북구는 이념 싸움보다 일할 사람을 뽑아달라 말했다.
- 하 후보는 한동훈 후보를 겨냥해 보수 복구 싸움은 서울에서 하라며 자신은 북구 발전과 AI 산업·교육 기반 조성을 비전으로 제시했다.
- 그는 북구에 뼈를 묻겠다며 이재명·전재수와 협력해 북구를 확실하게 바꾸겠다고 강조했다.
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"AI 교육으로 북구 오게 만들 것…북구에 뼈 묻어"
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 하정우 더불어민주당 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 21일 공식 선거운동 출정식에서 "북구라는 이름에 무슨 정치고 이념이고 정파가 어디 있느냐. 쌈박질 하려거든 서울 가서 하라. 나는 일을 하겠다"고 말했다.
하 후보는 "'보수 복구' 이런 것은 서울 가서 하길 바란다"며 한동훈 무소속 후보를 겨냥한 발언을 거듭 말했다.
하 후보는 이날 출정식 연설에서 자신을 "북구의 아들"이라고 소개하며 "동생처럼 손 잡아주시고 아들처럼 안아주셔서 고맙다"며 지역 주민들에게 감사 인사를 전했다.
그러면서 "북구에 뼈를 묻겠다"며 지역 발전과 AI(인공지능) 산업·교육 기반 조성을 핵심 비전으로 제시했다.
또 "컴퓨터와 AI만 끼고 살았는데 매일 다니는 북구 동네 한 바퀴가 이렇게 행복할 수가 없다"며 "구포시장에서 부산 글로벌 관광 시대의 거점을 만나고 청년 기업가들과 새로운 AI 시대를 꿈꾸고 있다"고 말했다.
이어 "AI 시대, AI 교육을 하려면 북구로 와야 할 것"이라며 "학교와 기업, 청와대에서 쌓은 인맥을 이제 북구를 바꾸는 확실한 변화로 만들어내겠다"고 강조했다.
그는 "북구 발전의 무적함대 이재명·전재수·하정우의 맹활약을 지켜봐 달라"며 이재명 대통령과 전재수 부산시장 후보와의 협력도 강조했다.
그러면서 "하정우에게 북구는 과거이자 현재이자 미래"라며 "믿고 맡겨주시면 몸이 부숴져라 일하겠다"고 강조했다.
chogiza@newspim.com