쿠팡이츠, 일반회원도 '배달비 0원'...8월까지 한시 마케팅

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이츠가 21일 일반회원 대상 배달비 0원 프로모션을 밝혔다
- 8월까지 전국에서 음식·장보기 배달비를 전액 부담해 주문 확대를 노린다
- 와우회원은 기간 제한 없이 무료 배달과 로켓배송·쿠팡플레이 등 혜택을 유지한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡이츠가 일반회원까지 '무료 배달' 혜택을 확대하며 여름철 배달시장 공략에 나선다. 고물가 속 소비자 부담을 낮춰 주문 수요를 끌어올리겠다는 전략이다.
쿠팡이츠는 오는 8월까지 일반회원 대상 '매 주문 배달비 0원' 프로모션을 진행한다고 21일 밝혔다. 기존 와우회원에게만 제공하던 혜택을 한시적으로 일반회원까지 확대한 것이다.
이번 프로모션은 쿠팡이츠 서비스가 운영되는 전국 모든 지역에서 적용된다. 음식 배달은 물론 장보기 서비스까지 고객 배달비를 쿠팡이츠가 전액 부담한다. 회사 측은 입점 점주들의 추가 비용 부담 없이 주문 확대 효과를 기대하고 있다고 설명했다.
쿠팡이츠는 할인 쿠폰과 중복 적용도 가능하도록 했다. 현재 BHC, 도미노피자, 배스킨라빈스, 파리바게뜨 등과 협업해 다양한 할인 혜택을 운영 중이며 적용 브랜드를 확대할 계획이다.
와우회원은 기간 제한 없이 배달비 무료 혜택을 이용할 수 있다. 와우회원은 이 외에도 로켓배송 무조건 무료배송, 로켓프레시, 오늘도착, 새벽도착 등 회원전용 서비스와 할인 혜택, OTT서비스 쿠팡플레이 특별 혜택도 누릴 수 있다.
nrd@newspim.com