한컴라이프케어, 프랑스 로봇 기업 샤크로보틱스와 무인소방로봇 사업 진출

AI 핵심 요약beta
- 한컴라이프케어가 21일 샤크로보틱스와 무인소방로봇 사업 협약을 맺었다
- 콜로서스·라이노 프로텍트 등 모듈형 소방로봇으로 극한 화재 현장 대응 역량을 강화했다
- 로봇 도입 컨설팅부터 A/S까지 토털 서비스를 구축하고 국제소방안전박람회에서 시연 중이다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 한컴라이프케어가 프랑스 로봇 기업 샤크로보틱스와 손잡고 무인소방로봇 사업에 나선다. 한컴그룹 계열사인 소방·방산·안전 장비 전문기업은 21일 한국 시장 진출을 위한 업무 협약을 체결했다.
도입하는 로봇은 전 세계 25개국 이상에서 350여 대가 운용 중인 제품이다. 주력 모델 '콜로서스'는 500kg급 중대형 로봇으로 2019년 파리 노트르담 대성당 화재 진압에 투입된 경력이 있다. 분당 최대 3800L의 방수 능력과 1톤 이상의 견인력을 갖춰 소방관이 접근하기 어려운 극한의 화재 현장에서 운용된다.
'라이노 프로텍트'는 200kg급 중형 로봇으로 좁은 공간에서의 기동성을 강화했으며, 산업시설과 도시 화재 대응에 최적화됐다.
두 모델 모두 모듈러 시스템을 채택해 현장 상황에 맞춰 원격 제어식 무인 방수포, 배연팬, 부상자 후송용 들것, 화학·생물·방사능·핵(CBRN) 정찰 센서 등을 자유롭게 장착할 수 있다. 고온과 유독가스 등 극한 환경에서도 안정적인 화재진압이 가능하다.
한컴라이프케어는 기존 안전 장비 제조 역량에 첨단 로봇 기술을 결합해 사업 영역을 확장한다. 로봇 도입 컨설팅부터 맞춤형 솔루션 제공, 사후관리까지 토털 서비스 체계를 구축할 방침이다.
회사는 21일부터 대구 EXCO에서 열리는 '2026 국제소방안전박람회'에 참가해 무인소방로봇 제품군을 시연하고 있다. 신형 모듈형 공기호흡기와 전기차 화재 대응 솔루션도 함께 선보이고 있다.
yuniya@newspim.com