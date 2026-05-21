HD현대-테라파워, 차세대 원자로 주기기 공급 우선협상자 선정

AI 핵심 요약beta
- HD현대가 21일 테라파워와 나트륨 원자로 공급 기본합의서를 체결했다
- HD현대중공업은 나트륨 원자로 핵심설비 우선협상 대상자로 선정돼 상업 모델까지 협력을 확대한다
- HD현대·테라파워·현대건설은 3자 협약을 맺고 미국·글로벌 차세대 원전 시장 공략에 나선다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD현대는 조선 부문 계열사인 HD현대중공업이 미국 원자력 기업 테라파워와 나트륨 원자로 공급에 대한 기본합의서를 체결했다고 21일 밝혔다.
체결식에는 원광식 HD현대중공업 해양에너지사업본부장과 크리스 르베크 테라파워 최고경영자 등이 참석했다.
HD현대중공업은 나트륨 원자로 주기기(RES)의 핵심설비를 제작·공급하는 우선협상 대상자로 선정됐다. 이는 지난해 3월 양사가 체결한 전략적 협약의 연장선으로, 1년간 제조 타당성과 가격 경쟁력, 인도 일정 등을 검토한 결과다.
HD현대중공업은 2024년 12월 테라파워로부터 원통형 원자로 용기를 수주해 제작 중이다. 실증 공사를 거쳐 향후 상업 모델까지 사업 협력을 확대할 예정이다.
테라파워의 나트륨 원자로는 4세대 소듐냉각고속로로 소형모듈원자로(SMR) 중 하나다. 테라파워는 상업적 배치를 위해 주기기 공급망 구축을 최우선 과제로 추진해왔다.
이날 HD현대는 테라파워, 현대건설과 함께 차세대 나트륨 원자로 사업 협력을 위한 3자 업무협약도 체결했다. 양사는 설계·조달·시공 수행 및 주요 기자재 공급 기반을 마련해 미국과 글로벌 시장의 차세대 원전 사업에 대응할 계획이다.
y2kid@newspim.com